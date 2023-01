యంగ్‌ హీరో కిరణ్‌ అబ్బవరంకు గతేడాది పెద్దగా కలిసి రాలేదు. తను నటించిన సినిమాలన్నీ బాక్సాఫీస​ దగ్గర పత్తా లేకుండా పోయాయి. ప్రస్తుతం నటిస్తున్న వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ సినిమాపైనే తన ఆశలన్నీ పెట్టుకున్నాడు. ఇటీవల ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన వాసవ సుహాస సాంగ్‌ ఎంతో ప్రత్యేకంగా ఉండటంతో పాటు సినిమాకు మంచి హైప్‌నిచ్చింది.

తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి ఓ ముఖ్యమైన అప్‌డేట్‌ రిలీజ్‌ చేసింది గీతా ఆర్ట్స్‌ బ్యానర్‌. వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ టీజర్‌ను జనవరి 9న ఉదయం 10.15 గంటలకు విడుదల చేయనున్నట్లు తెలిపింది. అయితే ఈ చిత్రం ఏ జానర్‌కు చెందిందో కరెక్ట్‌గా గెస్‌ చేస్తే వారితోనే టీజర్‌ రిలీజ్‌ చేయిస్తామని బంపర్‌ ఆఫర్‌ ప్రకటించింది. మరింకే.. మీరూ మీ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోండి.

మురళి కిషోర్‌ అబ్బురు దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాను మెగా ప్రొడ్యూస‌ర్ అల్లు అరవింద్ స‌మ‌ర్ప‌ణ‌లో జీఏ2 పిక్చ‌ర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై బ‌న్నీ వాసు నిర్మిస్తున్నారు. విశ్వాస్ సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తుండగా మార్తాండ్ కె వెంకటేష్ ఎడిటర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నాడు. చైత‌న్ భరద్వాజ్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రం ఫిబ్రవరి 17న విడుదల కానుంది.

