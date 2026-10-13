టాలీవుడ్ జంట విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ఇవాళ ఉదయాన్నే సుప్రభాత సేవలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వీరోష్ జంటకు ఆలయ అర్చకులు తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ఈ జంట మూడు ముళ్లబంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. వీరి పెళ్లి ఉదయ్పూర్లో గ్రాండ్గా జరిగింది.
ఇక సినిమాల విషయానికొస్తే ప్రస్తుతం వీరిద్దరు జంటగా నటించిన రణబాలి రిలీజ్కు రెడీ అయింది. రాహుల్ సాంకృత్యాన్ డైరెక్షన్లో వస్తోన్న ఈ చిత్రం.. అక్టోబర్ 16న విడుదల కానుంది. ఇప్పటికే ట్రైలర్ రిలీజ్ కాగా.. ఆడియన్స్ నుంచి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ మూవీని బ్రిటీశ్ కాలంలో రాయలసీమలో జరిగిన దారుణాల నేపథ్యంలో తెరకెక్కించారు. కరువుతో దాదాపు కోటి మంది ఆకలి చావులతో అల్లాడిపోయారని డైరెక్టర్ రాహుల్ తెలిపారు. అందుకే ఈ కథను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.
తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న #Virosh #RanaBaali Back 2 Back ప్రమోషన్స్ లో బిజీ బిజీగా #RashmikaMandanna & #VijayDeverakonda... https://t.co/Lvn1jGNijl
— Taraq(Tarak Ram) (@tarakviews) October 13, 2026