 హైదరాబాద్‌కు విజయ్‌– రష్మిక.. తొలిసారి జంటగా (వీడియో) | Vijay Devarakonda And Rashmika Mandanna First Time Spotted After Marriage At Airport, Video Viral On Social Media | Sakshi
హైదరాబాద్‌కు విజయ్‌– రష్మిక.. తొలిసారి జంటగా కనిపించడంతో..

Feb 27 2026 3:24 PM | Updated on Feb 27 2026 3:38 PM

Vijay devarakonda and rashmika first to spot at udaipur after marriage

Photo source : instantbollywood (instagram)

విజయ్‌ దేవరకొండ – రష్మిక మందన్న హైదరాబాద్‌కు రానున్నారు.  ఫిబ్రవరి 26న రాజస్థాన్‌లోని ఉదయ్‌పూర్‌లో వివాహం చేసుకున్న తర్వాత తొలిసారిగా కలిసి కనిపించారు. తాజాగా ఉదయ్‌పూర్‌ ఎయిర్‌పోర్ట్‌కు చేరుకున్న ఈ జోడిని చూసిన వారందరూ శుభాకాంక్షలు చెప్పారు.  ఈ క్రమంలో విజయ్‌, రష్మికలు అక్కడ ఉన్న ప్రేక్షకులకు నమస్కారం చేస్తూ అభివాదం చేశారు.  అందుకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్‌ అవుతుంది.

పెళ్లికి ముందు కూడా వారిద్దరూ కలిసి ప్రయాణం చేసినప్పటికీ వేర్వేరుగా ప్లాన్‌ చేసుకునేవారు. ఆ సమయంలో కొన్ని ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్‌ అయ్యాయి. అయితే, ఇప్పుడు పెళ్లి తర్వాత  ఒకరిచేయి మరోకరు పట్టుకుని సంతోషంగా ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో కనిపించారు. ఇలా వారిద్దరూ కలిసి కనిపించడంతో  ఆ వీడియోను షేర్‌ చేస్తున్నారు.

