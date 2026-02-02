 ఈ వారం ఓటీటీల్లోకి 14 సినిమాలు.. అవి డోంట్ మిస్ | Upcoming OTT Telugu Movies February First Week 2026 | Sakshi
OTT Movies This Week: ఒక్కవారంలో 14 మూవీస్ స్ట్రీమింగ్.. మరి థియేటర్లలో?

Feb 2 2026 11:46 AM | Updated on Feb 2 2026 12:03 PM

Upcoming OTT Telugu Movies February First Week 2026

సంక్రాంతి సినిమాల సందడి దాదాపుగా ముగిసింది. దీంతో ఈ వారం గుణశేఖర్ 'యుఫోరియా', 'బిగ్‌బాస్' అమర్‌దీప్ సుమతీ శతకం చిత్రాలతో పాటు 'శ్రీ చిదంబరం గారు', 'చాయ్ వాలా', 'బరాబర్ ప్రేమిస్తా', 'ఆపరేషన్ పద్మ', 'బ్లడ్ రోజెస్', 'హనీ' తదితర తెలుగు సినిమాలు.. అలానే 'విత్ లవ్' అనే డబ్బింగ్ బొమ్మ థియేటర్లలోకి రానున్నాయి. వీటిలో దేనిపైనా పెద్దగా బజ్ లేదు. మరోవైపు ఓటీటీల్లో ఈ వీకెండ్ బోలెడన్ని హిట్ మూవీస్ రిలీజ్ కానున్నాయి.

ఓటీటీల్లో రిలీజయ్యే సినిమాల విషయానికొస్తే.. ప్రభాస్ రాజాసాబ్, శర్వానంద్ నారీ నారీ నడుమ మురారీ, శివకార్తికేయన్ పరాశక్తితో పాటు సైక్ సిద్ధార్థ, నీలకంఠ లాంటి తెలుగు మూవీస్ స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. ఇంతకీ ఏ ఓటీటీలో ఏ మూవీ అందుబాటులోకి రానుందంటే?

ఈ వారం ఓటీటీల్లో రిలీజయ్యే మూవీస్ (ఫిబ్రవరి 02 నుంచి 08 వరకు)

అమెజాన్ ప్రైమ్

  • నారీ నారీ నడుమ మురారి (తెలుగు సినిమా) - ఫిబ్రవరి 04

  • రిలేషన్‌షిప్ గోల్స్ (ఇంగ్లీష్ మూవీ) - ఫిబ్రవరి 04

  • ఫైండింగ్ హార్మోనీ (ఇంగ్లీష్ సినిమా) - ఫిబ్రవరి 06

  • ఎల్ఓఎల్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - ఫిబ్రవరి 06

నెట్‌ఫ్లిక్స్

  • క్యాష్ క్వీన్స్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - ఫిబ్రవరి 05

  • ద లింకన్ లాయర్ సీజన్ 4 (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - ఫిబ్రవరి 05

  • క్వీన్ ఆఫ్ చెస్ (ఇంగ్లీష్ మూవీ) - ఫిబ్రవరి 06

  • సాల్వడార్ (స్పానిష్ సిరీస్) - ఫిబ్రవరి 06

హాట్‌స్టార్

  • రాజాసాబ్ (తెలుగు సినిమా) - ఫిబ్రవరి 06

జీ5

  • షాబాద్ (హిందీ సిరీస్) - ఫిబ్రవరి 06

  • పరాశక్తి (తెలుగు డబ్బింగ్ మూవీ) - ఫిబ్రవరి 07

సన్ నెక్స్ట్

  • నీలకంఠ (తెలుగు సినిమా) - ఫిబ్రవరి 06

ఆహా

  • సైక్ సిద్ధార్థ (తెలుగు మూవీ) - ఫిబ్రవరి 04

సోనీ లివ్

  • జాజ్ సిటీ (హిందీ సిరీస్) - ఫిబ్రవరి 06

