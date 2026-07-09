 ఈ సినిమాకు A సర్టిఫికెట్‌ కూడా తక్కువే! | Toxic Movie Tabaahi Song Kiara Advani Details | Sakshi
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Toxic Song: రొమాన్స్‌లో హద్దులు దాటేశారు

Jul 9 2026 10:08 AM | Updated on Jul 9 2026 10:16 AM

Toxic Movie Tabaahi Song Kiara Advani Details

పాన్‌ ఇండియా స్టార్‌ యశ్‌ హీరోగా గీతూ మోహన్‌ దాస్‌ దర్శకత్వంలో 'టాక్సిక్' అనే తీశారు. ఆగస్టు 26న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. అయితే దీనిలో కథ, యాక్షన్‌, స్టార్ నటీనటుల‌ కంటే హింస, శృంగార కంటెంట్‌ కారణంగానే ఎక్కువగా వార్తల్లో నిలుస్తోంది. తాజాగా విడుదలైన "తబాహీ" వీడియో సాంగ్‌ ఆ చర్చ మరింత ముదిరేలా చేసింది.

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టాక్సిక్‌ మొదటి టీజర్‌ విడుదలైనప్పటి నుంచే దర్శకురాలు గీతూ మోహన్‌ దాస్‌పై విమర్శలు వస్తున్నాయి. టీజర్‌లో హింస, రక్తపాతం, శృంగార సన్నివేశాలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇచ్చారనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమయ్యాయి. సాధారణంగా యాక్షన్‌ సినిమాల్లో హింస ఉండటం కొత్తేమీ కాదు. అయితే టాక్సిక్‌లో హింసను చూపించిన తీరు, దానికి తోడు గ్లామర్‌‌ని మిళితం చేసిన విధానం చర్చకు దారితీసింది.

ఆ తర్వాత మహిళా తారాగణాన్ని పరిచయం చేస్తూ విడుదల చేసిన ప్రత్యేక వీడియో కూడా ఇదే తరహా విమర్శలను ఎదుర్కొంది. పాత్రల పరిచయం కంటే స్టైలిష్‌ విజువల్స్‌, సెక్సువల్‌ టోన్‌, డార్క్‌ ప్రెజెంటేషన్‌కే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇచ్చారని సినీ అభిమానుల్లో కొందరు అభిప్రాయపడ్డారు.

తాజాగా విడుదలైన "తబాహీ" వీడియో సాంగ్‌ ఈ చర్చను మరోస్థాయికి తీసుకెళ్లింది. పాటలో యాక్షన్‌తో పాటు శృంగార సన్నివేశాలు కూడా ఎక్కువగా ఉండటంతో సోషల్‌ మీడియాలో భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కొందరు దీనిని సినిమా కథకు తగ్గ ప్రెజెంటేషన్‌గా సమర్థిస్తుంటే, మరికొందరు అవసరానికి మించి రెచ్చగొట్టే విజువల్స్‌ను ఉపయోగించారని విమర్శిస్తున్నారు.

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పాటలో కనిపించిన కియారా అద్వానీపైనా సోషల్‌ మీడియాలో గట్టిగానే విమర్శలు వస్తున్నాయి. పెళ్లయి, బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత కూడా ఇలాంటి బోల్డ్‌ సన్నివేశాల్లో నటించాల్సిన అవసరం ఏమిటని కొందరు ప్రశ్నిస్తుండగా, వ్యక్తిగత జీవితం, నటిగా చేసే పాత్రలను కలిపి చూడకూడదని మరికొందరు అంటున్నారు. నటీనటులు తమ పాత్రల ప్రకారం నటిస్తారని, వ్యక్తిగత జీవితంతో వాటికి సంబంధం లేదని సినీ విశ్లేషకులలో మరో వర్గం అభిప్రాయపడుతోంది.

ఈ పరిణామాల మధ్య మరో ఆసక్తికరమైన చర్చ కూడా నడుస్తోంది. దర్శకుడు సందీప్‌ రెడ్డి వంగా సినిమాల్లో కనిపించే మితిమీరిన హింస, ముద్దు సన్నివేశాలు, బోల్డ్‌ ప్రెజెంటేషన్‌ ప్రేక్షకులను ఆకర్షించాయని, ఇప్పుడు అదే ఫార్ములాను గీతూ మోహన్‌ దాస్‌ కూడా అనుసరిస్తున్నారా? అనే ప్రశ్న వినిపిస్తోంది. ఇది ఇప్పటివరకు కేవలం ప్రేక్షకులు, సినీ వర్గాల్లో జరుగుతున్న చర్చ మాత్రమే. సినిమా విడుదలైన తర్వాతే కథకు ఈ అంశాలు ఎంతవరకు అవసరమో స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.

మరోవైపు 'టాక్సిక్‌' టీమ్ మాత్రం సినిమాని ఒక డార్క్‌, స్టైలిష్‌ యాక్షన్‌ డ్రామాగా ప్రచారం చేస్తోంది. ప్రచారంలో భాగంగా విడుదల చేస్తున్న ప్రతి వీడియోతో ఆసక్తిని పెంచే ప్రయత్నం చేస్తోంది. అదే టైంలో హింస, శృంగార సన్నివేశాలే ప్రధాన చర్చగా మారడం చిత్రబృందానికి లాభమా? నష్టమా? అనేది విడుదల తర్వాతే తేలనుంది. చూస్తుంటే ఈ సినిమాకు 'ఏ' సర్టిఫికెట్ కూడా తక్కువే అనిపిస్తోంది!

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