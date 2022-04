Top 10 Best Telugu Web Series As Per IMDB Rating: కరోనా కాలంలో ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌కు సరైన వేదికలుగా మారాయి ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌లు. లాక్‌డౌన్‌ కారణంగా థియేటర్లు మూతపడటంతో విభిన్నమైన కథలతో మూవీ లవర్స్‌కు ఎంతో చేరువయ్యాయి. ఓటీటీల్లో స్ట్రీమ్‌ అయిన చిన్న సినిమాలు, వెబ్‌ సిరీస్‌లు సినీ ప్రియులను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి. ఇప్పటివరకు వెబ్ సిరీస్‌లంటే పెట్టింది పేరుగా బాలీవుడ్, హాలీవుడ్‌, కొరియన్‌ సిరీస్‌లు ఉన్నాయి. కానీ ప్రస్తుతం ఈ సీన్‌ మారింది. వెబ్‌ సిరీస్‌లు తెరకెక్కించడంలో టాలీవుడ్‌ దర్శకనిర్మాతలు కూడా ముందుకొస్తున్నారు. తెరకెక్కించడమే కాకుండా తెలుగు నేటివిటికి తగినట్లుగా మలిచి మంచి హిట్‌ కూడా అందుకుంటున్నారు.

ఈ వెబ్‌ సిరీస్‌లకు ప్రేక్షకుల నుంచి ఓటింగ్‌ తీసుకుని వాటికి రేటింగ్‌ నిర్ణయిస్తుంది ఐఎమ్‌డీబీ వెబ్‌సైట్‌. ఈ రకంగా ఐఎమ్‌డీబీ రేటింగ్‌ను బట్టి ప్రేక్షకులను మెచ్చిన టాప్ 10 తెలుగు వెబ్‌ సిరీస్‌లు ఏంటో ఓ లుక్కేద్దామా !

1. లూజర్-8.8 రేటింగ్‌ (జీ5)

2. కుడి ఎడమైతే-8.4 రేటింగ్‌ (ఆహా)

3. ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ-8.4 రేటింగ్ (జీ5)

4. కొత్త పోరడు-8.3 రేటింగ్‌ (ఆహా)

5. తరగతి గది దాటి-8 రేటింగ్‌ (ఆహా)

6. గాడ్ ఆఫ్ ధర్మపురి-7.8 రేటింగ్‌ (జీ5)

7. పరంపర-7.6 రేటింగ్‌ (డిస్నీ ప్లస్‌ హాట్‌స్టార్‌)

8. మస్తీస్‌-7.2 రేటింగ్‌ (ఆహా)

9. చదరంగం-7.1 రేటింగ్‌ (జీ5)

10. బ్యూటీ అండ్‌ ది బేకర్‌-7 రేటింగ్‌ (ఆహా)

