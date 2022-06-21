Vijay As Varisu: వారసుడుగా వస్తోన్న దళపతి విజయ్
దళపతి విజయ్ ప్రస్తుతం తన 66వ సినిమా షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నాడు. వంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో రష్మిక మందన్నా కథానాయికగా నటిస్తోంది. జూన్ 22న విజయ్ బర్త్డే కావడంతో ఒక రోజుముందే దళపతి 66 సినిమా టైటిల్ను ప్రకటించారు. విజయ్- వంశీల కలయికలో వస్తున్న చిత్రానికి వరిసు అన్న టైటిల్ను ఖరారు చేశారు.
The BOSS Returns as #Varisu#VarisuFirstLook#HBDDearThalapathyVijay
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— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) June 21, 2022
'వరిసుగా తిరిగొస్తున్న బాస్' అంటూ విజయ్ ఫస్ట్ లుక్ సైతం వదిలారు. ఇందులో హీరో బిజినెస్మెన్గా కనిపిస్తున్నాడు. బర్త్డే ట్రీట్ ఒకరోజు ముందే ఇవ్వడంతో ఫ్యాన్స్ పండగ చేసుకుంటున్నారు. సోషల్ మీడియాలో #HBDDearThalapathyVijay, #Thalapathy66FirstLook హ్యాష్ట్యాగ్స్ తెగ ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. తెలుగులో ఈ సినిమా వారసుడుగా రాబోతోంది ఇక ఈ సినిమాలో ప్రకాశ్ రాజ్, శరత్ కుమార్, యోగి బాబు, ప్రభు, జయసుధ, శ్రీకాంత్, సంగీత క్రిష్ తదితరులు నటిస్తున్నారు. తమన్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ సినిమా 2023 ఆరంభంలో విడుదల కానుంది. దిల్ రాజు, శిరీష్ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
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