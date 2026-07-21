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Balakrishna Injury: షూటింగ్‌లో గాయపడ్డ బాలకృష్ణ

Jul 21 2026 1:20 PM | Updated on Jul 21 2026 1:35 PM

Telugu Actor Balakrishna Injury Latest News

టాలీవుడ్ హీరో బాలకృష్ణ గాయపడ్డారు. కాకినాడ పోర్టులో షూటింగ్ సందర్భంగా ఫైట్ సీక్వెన్స్ తీస్తుండగా ఈ సంఘటన జరిగింది. దీంతో టీమ్.. బాలకృష్ణని ఆస్పత్రికి తరలించారు. మోకాలికి గాయమైననట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సీన్‌లో మంచు మనోజ్ కూడా ఉన్నారు.

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