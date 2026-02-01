 ప్రేమను కాపాడిన పోలీసోడి కథ | Sirai Movie OTT Streaming Details | Sakshi
ప్రేమను కాపాడిన పోలీసోడి కథ

Feb 1 2026 4:23 PM | Updated on Feb 1 2026 4:40 PM

Sirai Movie OTT Streaming Details

ఓటీటీలో ఇది చూడొచ్చు అనే ప్రాజెక్ట్‌లలో  చాలా ఉంటాయి. ప్రస్తుతం స్ట్రీమ్‌ అవుతున్న వాటిలో తమిళ చిత్రం సిరై ఒకటి. ఈ చిత్రం గురించి తెలుసుకుందాం.

సినిమా కథలనేవి సమాజం నుండి పుట్టినవే. మన చుట్టూ జరిగిన ఘటనలను కాల్పనిక సన్నివేశాలతో జనరంజకంగా రూపొందిస్తారు దర్శకులు. అందుకే అడపాదడపా కొన్ని సినిమాలకు  వాస్తవ ఘటనల ఆధారంగా తీసిన సినిమా అని ముందే చెబుతారు. నిజానికి వాస్తవ ఘటనలతో సినిమా తీయడం కత్తి మీద సామే అని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే తీసే సినిమా ఎవ్వరి మనోభావాలను దెబ్బ తీయకుండా, అలాగే వాస్తవంగా జరిగిన ఘటనను అంతే స్పష్టంగా చెబుతూ ప్రేక్షకులను కట్టిపడేయడమంటే కష్టమే. అదే కోవలో వచ్చిన తమిళ చిత్రం ‘సిరై’(Sirai). 

తమిళ రచయిత తమీజ్‌ అందించిన కథతో దర్శకుడు సురేశ్‌ రాజకుమారి తెరకెక్కించిన చిత్రమే ఈ ‘సిరై’. విక్రమ్‌ ప్రభు కథానాయకుడిగా ఈ సినిమాలో అలరించారు. సున్నిత మనస్కులు ఈ సినిమాని చూస్తే మాత్రం కంట నీరు పెట్టక మానరు. అంతలా ఏముందో ఈ సినిమాలో ఓసారి చూద్దాం. కానిస్టేబుల్‌ కదిరవన్‌ ఓ అండర్‌ ట్రైల్‌ ఖైదీని జైలు నుండి కోర్టుకు విచారణకై తీసుకెళ్లడమే ఈ సినిమా కథాంశం. అబ్దుల్‌ అనే ఖైదీ చుట్టూ సాగుతుందీ కథ. అబ్దుల్‌ ఓ హత్య కేసులో అండర్‌ ట్రైల్‌ ఖైదీగా ఉంటాడు. 

కోర్టులో తన కేసు విచారణకు రావడంతో కదిరవన్‌తో కలిసి కోర్టుకు బయలుదేరతాడు అబ్దుల్‌. మార్గ మధ్యంలో అబ్దుల్‌ తన కథను కానిస్టేబుల్‌ కదిరవన్‌కు చెబుతాడు. అబ్దుల్‌ అన్యాయంగా శిక్ష అనుభవిస్తున్నాడని తెలుసుకున్న కానిస్టేబుల్‌ కదిరవన్‌ కోర్టు ప్రాంగణంలోనే సాయపడాలని నిర్ణయించుకుంటాడు. అయితే కోర్టులో అనూహ్య పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. అసలు కానిస్టేబుల్‌ కదిరవన్‌కు అబ్దుల్‌ వినిపించిన కథేంటి? ఈ కథలో తనకు న్యాయం జరిగిందా? కోర్టులో జరిగిన ఘటనలు ఏంటి? వీటన్నిటి గురించి తెలుసుకోవాలంటే జీ5 (Zee5) వేదికగా తెలుగులోనూ స్ట్రీమ్‌ అవుతున్న ‘సిరై’ చూడాల్సిందే. ఈ సినిమా ఆద్యంతం ఉత్కంఠభరితంగా నడుస్తుంది. మరీ ముఖ్యంగా క్లైమాక్స్‌లో వచ్చే సన్నివేశాలు కంట తడిపెట్టిస్తాయి. మరి... ప్రేమను కాపాడిన ఈ పోలీస్‌  కథను మీరూ చూసేయండి.  
– హరికృష్ణ ఇంటూరు  

