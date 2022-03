మెగాస్టార్ చిరంజీవి వరుస పెట్టి సినిమాలతో ఫుల్‌ బిజీగా గడుపుతున్నారు. యంగ్‌ హీరోలకన్నా తనేమి తక్కువ కాదంటూ మూడు సినిమాలను లైన్‌లో పెట్టారు. కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఆచార్య సినిమా ఏప్రిల్‌ 29, 2022న విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. మెహర్ రమేష్‌ డైరెక్షన్‌లో వస్తున్న చిరింజీవి మరో చిత్రం భోళా శంకర్‌ ప్రస్తుతం చిత్రీకరణ జరుపుకుంటోంది. ఇక బాబీ దర్శకత్వం వహిస్తున్న మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి 154వ చిత్రం ఒకటి. దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ సినిమాను మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమా గురించి తాజా అప్‌డేట్‌ను ఇచ్చారు మేకర్స్‌.

మార్చి 8న మహిళా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఈ చిత్రంలోని హీరోయిన్‌ ఎవరో పరిచయం చేశారు దర్శకనిర్మాతలు. ఈ సినిమాలో చిరంజీవి సరసన శ్రుతిహాసన్ నటిస్తున్నట్లు మేకర్స్‌ ప్రకటించారు. మహిళా దినోత్సవం రోజున ఇంతకంటే మంచి వార్త ఏం ఉంటుంది. వెల్‌కమ్‌ శ్రుతి అంటూ సినిమా యూనిట్‌ సోషల్‌ మీడియా వేదికగా పోస్ట్ చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ ఫొటోలు నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి. అయితే మొదటి నుంచే ఈ సినిమాలో శ్రుతిహాసన్‌ హీరోయిన్‌ అని పుకార్లు వస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇవే కాకుండా ప్రభాస్‌ సరసన సలార్‌లో, గోపిచంద్‌ మలినేని డైరెక్షన్‌లో బాలకృష్ణకు జోడిగా శ్రుతిహాసన్‌ నటిస్తోంది.



On this Women's Day, delighted to Welcome you on board @shrutihaasan

You bring Woman Power to #Mega154 @MythriOfficial @dirbobby #GKMohan @ThisIsDSP pic.twitter.com/xYMaiQPpni

