Shilpa Shetty Dances With Spider Man For A Ticket Of Spider Man Movie: బాలీవుడ్‌ నటి శిల్పా శెట్టి, తన భర్త రాజ్‌ కుంద్రాను అనేక వివాదాలు చుట్టుముట్టిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ సమస్యల నుంచి ఇప్పుడిప్పుడే కోలుకుంటుకుంటోంది శిల్పా శెట్టి. తాజాగా ఆమె ఒక ఉల్లాసభరితమైన వీడియోను షేర్‌ చేసింది. అందులో సూపర్‌ హీరో స్పైడర్‌ మ్యాన్‌తో స్టెప్పులేసింది శిల్పా. స్పైడర్‌ మ్యాన్‌ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న సినిమా 'స్పైడర్‌ మ్యాన్‌: నో వే హోమ్‌ (Spider Man: No Way Home)'. ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిసెంబర్‌ 17న విడుదల కానుండగా భారత్‌లో మాత్రం డిసెంబర్‌ 16న రిలీజ్‌ అయింది. సినిమా విడుదలకు ఒక‍్క రోజు ముందు ఈ వీడియోను సోషల్‌ మీడియాలో పంచుకుంది శిల్పా శెట్టి. భారత్‌లో స్పైడర్‌ మ్యాన్‌ కొత్తం చిత్రం టికెట్‌లు హాట్‌ కేక్‌ల‍్లా అమ్ముడైపోతున్నాయి. క్షణాల్లో హాళ్లు నిండిపోతున్నాయి. ఈ క్రమంలో శిల్పా శెట్టి ఒక్క టికెట్‌ కోసం స్పైడీని బతిమాలింది.

ఆన్‌లైన్‌లో టికెట్ల కోసం చూస్తున్న శిల్పా శెట్టి తన గదిలోకి ప్రవేశించడంతో వీడియో ప్రారంభమవుతుంది. టికెట్లన్నీ అమ్ముడైపోయాయని అంటూ ఆమె గదిలోకి చూస్తుంది. గదిలో స్పైడర్‌ మ్యాన్‌ దుస్తుల్లో ఉన్న వ్యక్తిని ఆశ్చర్యోపోతుంది శిల్పా. వెంటనే అతని దగ్గరికి వెళ్లి 'నా కొడుకు కోసం ఒక్క టికెట్‌ ఇవ్వు' అని శిల్పా శెట్టి స్పైడీని వేడుకుంటుంది. దానికో నో అన్న స్పైడర్‌ మ్యాన్‌తో ఒక ఒప్పందం చేసుకుంటుంది శిల్పా శెట్టి. స్పైడీకి డ్యాన్స్‌ స్టెప్‌ నేర్పిస్తే తనకు టికెట్ ఇవ్వాలని ఇద్దరూ ఒప్పందం చేసుకుంటారు. 'చురా కే దిల్‌ మేరా' సాంగ్‌లోని సిగ‍్నేచర్‌ స్టెప్‌తో పాటు కొన్ని డ్యాన్స్‌ స్టెప్పులను శిల‍్పా శెట్టి స్పైడీకి నేర్పుతుంది. అయితే నటి నుంచి డ్యాన్స్‌ స్టెప్పులను నేర్చుకున్నా కూడా శిల్పాకు టికెట్‌ ఇప్పించలేకపోతాడు స్పైడీ.

'టికెట్ దొరక్కపోతే నాకు ఇంటికి వెళ్లే మార్గం లేదు (టికెట్‌ నహీ దోగే తో దేర్‌ ఈజ్‌ నో వే హోమ్‌ ఫర్‌ మీ). వియాన్‌ (శిల్పా కుమారుడు) నన్ను చంపుతాడు. నాకు టికెట్ ఇవ్వండి స్పైడర్‌ మ్యాన్‌.' అంటూ స్పైడర్‌ మ్యాన్‌ను శిల్పా శెట్టి బతిమాలుతుంది. అలాగే తను షేర్‌ చేసిన వీడియోకు 'అద్భుతమైన శక్తితో గొప్ప బాధ్యత వస్తుంది స్పైడీ. నాకు నో వే హోమ్‌ ఉండకుండా టికెట్‌ ఇప్పించడం నీ బాధ్యత. ఎందుకంటే వెబ్‌లో నేను టికెట్‌ను పొందలేను కాబట్టి.' అని క్యాప్షన్ యాడ్ చేసింది. ఇదిలా ఉండగా ఇటీవల శిల్పా శెట్టి 'హంగామా 2' చిత్రంలో నటించింది. ఈ సినిమాలో పరేశ్‌ రావల్‌, మీజాన్‌, ప్రణిత సుభాష్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు.