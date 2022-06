Sathyaraj About His Role In Chennai Express Movie: దక్షిణాది ప్రముఖ నటుల్లో సత్యరాజ్​ ఒకరు. దర్శక ధీరుడు జక్కన్న తెరకెక్కించిన బాహుబాలితో కట్టప్పగా వరల్డ్​ వైడ్​గా పాపులర్​ అయ్యారు. కథ, పాత్ర నచ్చితే చాలు అందులో ఇమిడిపోతారు. ఎలాంటి సన్నివేశాలకైన వెనుకాడరు. అలాంటి ఆయన పాత్ర నచ్చకపోయిన ఓ మూవీ ఒప్పుకున్నారట. కేవలం అందులోని హీరో కోసమే ఆ పాత్ర చేశానని ఇటీవల ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకొచ్చారు కట్టప్ప.

'చెన్నై ఎక్స్​ప్రెస్​లో పాత్ర కోసం చిత్రబృందం నన్ను సంప్రదించింది. కానీ నాకు ఆ పాత్ర గొప్పదిగా అనిపించలేదు. ఇదే విషయాన్ని షారుక్​, డైరెక్టర్​ రోహిత్​ శెట్టికి చెప్పాను. కానీ ఫైనల్​గా షారుక్ ఖాన్​పై అభిమానంతో ఆ మూవీ చేయాల్సి వచ్చింది. ఎందుకంటే షారుక్​ అంటే నాకెప్పటి నుంచో అభిమానం. ఆయన నటించిన దిల్ వాలే దుల్హానియా లేజాయేంగే ఎన్నోసార్లు చూశా. అందులో షారుక్ నటన నాకెంతో నచ్చింది. అందుకే ఆయనతో నటించాలన్న ఉద్దేశంతో ఆ సినిమా ఒప్పుకున్నా.' అని సత్యరాజ్​ తెలిపారు.

కాగా యాక్షన్​ డైరెక్టర్​ రోహిత్ శెట్టి తెరకెక్కించిన 'చెన్నై ఎక్స్​ప్రెస్'​ 2013లో విడుదలై మంచి విజయం సాధించింది. ఇందులో హీరోయిన్​ దీపిక పదుకొణె తండ్రి పాత్రలో లోకల్​ మాఫియా నాయకుడిగా సత్యరాజ్​ నటించారు. ​