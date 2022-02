మహేశ్‌బాబు, కీర్తీ సురేశ్‌ జంటగా పరశురామ్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న చిత్రం ‘సర్కారువారి పాట’. ఈ నెల 14న ప్రేమికుల రోజు సందర్భంగా ఈ చిత్రం నుంచి ‘కళావతి..’ (హీరోయిన్‌ పాత్ర పేరు) అంటూ సాగే మొదటి పాటను రిలీజ్‌ చేయనున్నట్లు ప్రకటించి, పోస్టర్‌ను విడుదల చేసింది యూనిట్‌.

మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, జీఎమ్‌బీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, 14 రీల్స్‌ ప్లస్‌ బ్యానర్స్‌పై నవీన్‌ ఎర్నేని, వై.రవిశంకర్, రామ్‌ ఆచంట, గోపీచంద్‌ ఆచంట నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా మే 12న రిలీజ్‌ కానుంది. ఈ చిత్రానికి తమన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నారు.

The Classical Melody #Kalaavathi will strum your heart strings ♥️ #SVPFirstSingle will join your playlists on FEB 14 🎶#SarkaruVaariPaata#SVPOnMay12



Super 🌟 @urstrulyMahesh @KeerthyOfficial @ParasuramPetla @MusicThaman @MythriOfficial @GMBents @14ReelsPlus @saregamasouth pic.twitter.com/CtyfZaQXdg

— SarkaruVaariPaata (@SVPTheFilm) February 9, 2022