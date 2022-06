సూపర్‌ స్టార్‌ మహేశ్‌బాబు హీరోగా, మహానటి ఫేం కీర్తి సురేశ్‌ కథానాయికగా నటించిన చిత్రం సర్కారువారి పాట. మే 12న థియేటర్స్‌లో రిలీజైన ఈ మూవీ రూ.200 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు రాబట్టింది. గీతాగోవిందం ఫేమ్‌ పరశురామ్‌ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, 14 రీల్స్ ప్లస్, జీఎంబీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ సంయుక్తంగా నిర్మించిన ఈ మూవీ డిజిటల్‌ రైట్స్‌ను అమెజాన్‌ ప్రైం భారీ రేటుకు దక్కించుకున్న విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌లో రెంటల్‌ పద్ధతిలో అందుబాటులో ఉంది సర్కారువారి పాట. అయితే తాజాగా ఈ సినిమాను ఉచితంగా స్ట్రీమింగ్‌ చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌. జూన్‌ 23 నుంచి సబ్‌స్క్రైబర్లు ఫ్రీగా మూవీ చూడొచ్చని వెల్లడించింది.

this complete entertainer is now coming for you 🍿#SarkaruVaariPaataOnPrime, June 23 pic.twitter.com/4Kt1BFJC8D

— amazon prime video IN (@PrimeVideoIN) June 15, 2022