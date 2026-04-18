 సల్మాన్‌ ఖాన్‌, దిల్‌ రాజు ప్రాజెక్ట్‌ ప్రారంభం | Salman Khan and Vamsi Paidipally launch new project today at Mumbai | Sakshi
సల్మాన్‌ ఖాన్‌, దిల్‌ రాజు ప్రాజెక్ట్‌ ప్రారంభం

Apr 18 2026 10:56 AM | Updated on Apr 18 2026 11:17 AM

Salman Khan and Vamsi Paidipally launch new project today at Mumbai

బాలీవుడ్‌ ప్రముఖ నటుడు సల్మాన్‌ ఖాన్‌ తెలుగు దర్శకనిర్మాతలతో ఒక సినిమా చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ మూవీ పూజా కార్యక్రమం నేడు ముంబైలో జరగనుంది. దర్శకుడు వంశీ పైడిపల్లి తెరకెక్కిస్తున్న ఈ మూవీని భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మాత దిల్‌ రాజు నిర్మించనున్నారు. ఈ మూవీ ప్రకటనతోనే బాలీవుడ్,  టాలీవుడ్ వర్గాలలో భారీ చర్చకు దారితీసింది. నేడు షూటింగ్‌ ప్రారంభం కానున్నడంతో చాలామంది ప్రముఖులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

గతంలో బృందావనం, ఎవడు, ఊపిరి, మహర్షి, వారసుడు వంటి హిట్‌ సినిమాలకు దర్శకుడిగా పనిచేసిన వంశీ పైడిపల్లి.. ఇప్పుడు ఏకంగా బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరోతోనే ఒక ప్రాజెక్ట్‌ చేస్తున్నటం విశేషం.  సల్మాన్‌కు జోడీగా నయనతార నటించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. సౌత్‌ ఇండియా మేకర్స్‌తో సినిమాలు చేసేందుకు బాలీవుడ్‌ స్టార్స్‌ చాలా ఆసక్తిగా ఉన్నారనే విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికే షారుఖ్‌ ఖాన్‌ తమిళ దర్శకుడు అట్లీతో జవాన్‌ మూవీలో పనిచేశారు. సన్నీ డియోల్‌ జాట్‌ మూవీ కోసం తెలుగు దర్శకుడు గోపీచంద్‌ మలినేనితో వర్క్‌ చేశారు. అమితా బచ్చన్‌, దీపికా పదుకొణె, ప్రియాంక చోప్రా, ఐశ్వర్య రాయ్‌ వంటి స్టార్స్‌ కూడా సౌత్‌ మేకర్స్‌తో పనిచేశారు.

Photos

photo 1

ముంబైలో INCA అవార్డ్స్‌.. ఉత్తమ నటుడిగా నాగచైతన్య (ఫోటోలు)
photo 2

సిద్ధార్థ్‌ బర్త్‌డే.. స్పెషల్‌ ఫోటోలు షేర్‌ చేసిన అదితి రావు హైదరి (ఫొటోలు)
photo 3

'పాపం ప్రతాప్' మూవీ థ్యాంక్ యూ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 4

ఉప్పల్‌లో ఫుల్‌ జోష్‌.. ధనా ధన్‌ ధోని, ప్లేయర్ల ప్రాక్టీస్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

ఫ్యామిలీతో సరదాగా టాలీవుడ్ నటుడు రాజా రవీంద్ర (ఫోటోలు)

Video

AP Police Raids In Journalist KVR House LB Nagar 1
LB నగర్ లో ఏపీ పోలీసుల ఓవర్ యాక్షన్.. జర్నలిస్ట్ KVR ఇంట్లో పోలీసుల సోదాలు
BRS Ex MLA Shakeel Son Raheel Surrenders At Jubilee Hills Police Station 2
జూబ్లీహిల్స్ హిట్ అండ్ రన్ కేసులో కీలక పరిణామం
The Untold Story Of Two Faces Of The 2002 Gujarat Riots‪ 3
దేశాన్నే కదిలించిన గుజరాత్ ఘటన
Sister-In-law Tried To Attack On Brother In Law In Anantapur 4
వేటకొడవలితో వీరంగం.. బావపైకి కత్తి ఎత్తిన మరదలు..
TJR Sudhakar Babu Strong Counter To Adi Narayana Reddy 5
కమ్మగా ఉందా..? సిగ్గులేని...
