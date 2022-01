భారత బ్యాడ్మింటన్ స్టార్ సైనా నెహ్వాల్‌పై హీరో సిద్ధార్థ్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారం రేపుతున్నాయి. సైనాను ఉద్దేశిస్తూ సిద్దార్థ్‌ చేసిన ట్వీట్‌పై సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు మండిపడుతున్నారు. దీంతో సోషల్‌ మీడియా వేదికగా సిద్ధార్థ్‌పై పలువురు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. కాగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కాన్వాయ్‌ని పంజాబ్‌లో అడ్డగించడాన్ని సైనా నెహ్వాల్ ఖండిస్తూ ‘ప్రధాని మోదీపై దాడికి యత్నించడం పిరికి పంద చర్య. ఈ ఘటనను తాను ఖండిస్తున్నాను’ అంటూ ఆమె ట్వీట్‌ చేసింది.

ఆమె ట్వీట్‌పై సిద్ధార్థ్‌ స్పందిస్తూ.. ‘సబ్టిల్ కాక్ ఛాంపియన్ ఆఫ్ వరల్డ్… థాంక్ గాడ్ వి హ్యావ్ ప్రొటెక్టర్స్ ఆఫ్ ఇండియా. షేమ్ ఆన్ యూ #Rihanna’ అంటూ ట్వీట్ చేశాడు. దీంతో అతడి ట్వీట్‌ రచ్చకు దారి తీసింది. ఇప్పటికే సిద్ధార్థ్‌పై ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు చేయాలని, వెంటనే అతడి ట్వీట్‌ తొలిగించాలంటూ జాతీయ మహిళా కమిషన్‌ డిమాండ్‌ చేసింది. సైనా తండ్రి కూడా సిద్ధార్థ్‌ ట్వీట్‌పై స్పందిస్తూ అతడికి స్ట్రాంగ్‌ కౌంటర్‌ ఇచ్చాడు. తాజాగా సైనా భర్త, బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్ పారుపల్లి కశ్యప్ సోమవారం ట్విట్టర్‌లో సిద్ధార్థ్‌ ట్వీట్‌పై అసహనం వ్యక్తం చేశాడు.

This is upsetting for us … express ur opinion but choose better words man . I guess u thought it was cool to say it this way . #notcool #disgraceful @Actor_Siddharth

— Parupalli Kashyap (@parupallik) January 10, 2022