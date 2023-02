టాలీవుడ్‌ యంగ్‌ హీరో సాయిధరమ్‌ తేజ్ కార్తీక్‌వర్మ దర్శకత్వంలో నటిస్తున్న సినిమా ‘విరూపాక్ష’. సంయుక్త మీనన్‌ ఇందులో హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది. SDT15 అనే వర్కింగ్‌ టైటిల్‌తో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా తెలుగు, తమిళ భాషల్లో తెరకెక్కుతుంది. ఏప్రిల్‌21న ఈ చిత్రాన్ని రిలీజ్‌ చేయనున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రమోషన్స్‌ జోరు పెంచిన మేకర్స్‌ తాజాగా మరో ఇంట్రెస్టింగ్‌ అప్‌డేట్‌ ఇచ్చారు.

ఈ మూవీ టీజర్‌ రిలీజ్‌ డేట్‌ను అనౌన్స్‌ చేస్తూ ఓ వీడియోను వదిలారు. మార్చి 1న టీజర్‌ను విడుదల చేయనున్నట్లు తెలిపారు. కాగా ఈ చిత్రంలో సాయితేజ్‌ రిస్కీ బైక్‌ స్టంట్స్‌ డూప్‌ లేకుండా చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్‌ అయిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా టీజర్‌ అప్‌డేట్‌తో సినిమాపై అంచనాలు రెట్టింపయ్యాయి.

Get ready to Enter the World of #Virupaksha 👁️🔍

'Supreme Hero' @IamSaiDharamTej's #VirupakshaTeaser will be out on March 1st 📣💥#VirupakshaOnApril21st #CourageOverFear@iamsamyuktha_ @karthikdandu86 @AJANEESHB @Shamdatdop @BvsnP @aryasukku @bkrsatish pic.twitter.com/DoP7cRI2ME

