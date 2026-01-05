 కీర్తి సురేశ్‌ అక్కలో ఈ టాలెంట్‌ కూడా ఉందా? | Revathy Suresh New Talent, Menaka Shares Video | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Revathy Suresh: ఆ కళలో అరంగేట్రం.. సంతోషంలో తల్లి మేనక

Jan 5 2026 7:58 AM | Updated on Jan 5 2026 8:40 AM

Revathy Suresh New Talent, Menaka Shares Video

కీర్తి సురేశ్‌ సౌత్‌ ఇండియాలో టాప్‌ హీరోయిన్‌గా రాణిస్తోంది. ఆమె అక్క రేవతి థాంక్యూ అనే షార్ట్‌ ఫిలింకి డైరెక్టర్‌గా వ్యవహరించింది. తను భరతనాట్యంలో శిక్షణ తీసుకుంది. అలాగే ఫిలిం కోర్సు కూడా పూర్తి చేసింది. తాజాగా ఆమె వాయిద్య కళాకారిణిగా మారింది. ఈ విషయాన్ని ఆమె తల్లి, నటి మేనక సోషల్‌ మీడియా వేదికగా వెల్లడించింది.

తొలిసారి..
అట్టుకల్‌ దేవి అమ్మవారి గుడిలో నా కూతురు రేవతి తొలిసారి డోలు వాయించింది అంటూ వీడియో షేర్‌ చేసింది. అందులో రేవతి తెల్ల చీర కట్టుకుని, నెత్తిన పూలు పెట్టుకుని డోలును ఓ భుజానికి తగిలించుకుని తన గ్రూపుతో కలిసి వాయిస్తోంది. గతంలో రేవతిని నాట్యకళాకారిణిగా, దర్శకురాలిగా చూసిన అభిమానులు.. ఇప్పుడిలా డోలు వాయించడం చూసి తనలో ఈ టాలెంట్‌ కూడా ఉందా? అని ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

సినిమా
కాగా రేవతి.. దర్శకుడు ప్రియదర్శన్‌ దగ్గర కొన్నేళ్లపాటు అసిస్టెంట్‌ డైరెక్టర్‌గా పని చేసింది. మరక్కర్‌, వాశి, బరోజ్‌ సినిమాల నిర్మాణంలోనూ పాలు పంచుకుంది. కీర్తి సురేశ్‌ తెరపై హీరోయిన్‌గా కనిపిస్తే, ఆమె అక్క మాత్రం తెర వెనుకే ఎక్కువ భాగమయ్యేది. వీరి తల్లి మేనక మలయాళ, తెలుగు, తమిళ, కన్నడ భాషల్లో హీరోయిన్‌గా అనేక సినిమాలు చేసింది. తండ్రి సురేశ్‌ కుమార్‌ నిర్మాతగా రాణించాడు.

 

 

చదవండి: రామ్‌చరణ్‌తో అనిల్‌ రావిపూడి సినిమా

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'మిస్టర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్' మూవీ టీజర్‌ విడుదల (ఫొటోలు)
photo 2

విజయవాడలో పుస్తక మహోత్సవం సందడి (ఫొటోలు)
photo 3

విజయవాడ : వేడుకగా ముందస్తు సంక్రాంతి సంబరాలు (ఫొటోలు)
photo 4

దుబాయి ట్రిప్‌లో భార్యతో కలిసి రాహుల్ సిప్లిగంజ్ (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Kutami Leaders As Drug Lords In AP 1
Video_icon

డ్రగ్ డాన్ లుగా కూటమి పెద్దలు!
Venezuelan President Nicolas Maduro Arrest 2
Video_icon

న్యూయార్క్ జైలుకు వెనెజువెలా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురో
TTD Chairman BR Naidu Negligence On Tirumala Security 3
Video_icon

తిరుమలలో రోజుకో అపచారం
Massive Crowd At Medaram Jatara 4
Video_icon

మేడారంకు పోటెత్తిన భక్తులు
Big Shock To Chandrababu Huge Joinings In YSRCP 5
Video_icon

చంద్రబాబుకు బిగ్ షాక్.. YSRCP లోకి భారీ చేరికలు
Advertisement
 