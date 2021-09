Rana Daggubati, Venkatesh Announce Netflix Series RanaNaidu: 'మా అంకుల్‌(వెంకటేశ్‌)తో స్క్రీన్ పంచుకోవాలని ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను. ఇన్నాళ్లకు నా కల నెరవేరింది. ఆఫ్ స్క్రీన్‌లో నేను అయన్ను ఎంత ప్రేమిస్తానో 'రానా నాయుడు'లో ఒకరితో మరొకరం తలపడతాం' అంటూ రానా ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. వీరిద్దరూ కలిసి ఓ వెబ్‌ సిరీస్‌ చేయనున్నట్లు కొంతకాలంగా వార్తలు వినిపిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఇప్పుడు ఆ వార్తలు నిజమేనని తేలిపోయింది.

ఓ ఇంట్రెస్టింగ్‌ సబ్జెక్ట్‌తో రూపొందుతున్న ఈ వెబ్‌సిరీస్‌కు 'రానా నాయుడు' అనే టైటిల్‌ను ఫిక్స్‌ చేశారు. హిందీ, తెలుగు, తమిళ భాషల్లో ఒకేసారి ఈ సిరీస్‌ నెట్‌ప్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్‌ కానుంది. ఇక ఈ వెబ్‌ సిరీస్‌తో కాజల్‌ చెల్లెలు నిషా అగర్వాల్‌ రీ ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నట్లు సమాచారం. పెళ్లి తర్వాత సినిమాలకు దూరమైన నిషా వెబ్‌ సిరీస్‌తో మరోసారి స్కీన్‌పై కనిపించనున్నట్లు టాక్‌ వినిపిస్తుంది.

Always wanted to share the screen with my uncle the VICTORY V @VenkyMama and my dream is finally coming true. As much as I love him off screen, in “Rana Naidu” we are going to be at each other's throats. #RanaNaidu, coming soon on Netflix. pic.twitter.com/oCzjwOcIuF

— Rana Daggubati (@RanaDaggubati) September 22, 2021