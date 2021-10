Allipoola Vennela Bathukamma Song: తెలంగాణ ఆడపడుచులు ఏడాదంతా ఎదురుచూసే పండుగ 'బతుకమ్మ'. పూలనే దైవంగా ​కొలిచే ఈ పండుగ ఒకప్పుడు పల్లెల్లో మాత్రమే కనిపించేది. కానీ ఈ వేడుకలు ఇప్పుడు పట్టణాల్లోనే కాదు విదేశాలకు సైతం పాకింది. తొమ్మిదిరోజుల పాటు జరుపుకునే ఈపండగ కోసం ఏయేటికాయేడు కొత్తకొత్త పాటలు రిలీజ్‌ అవుతూనే ఉన్నాయి.

ఈ ఏడాది బతుకమ్మ సంబరాల్లో భాగంగా తెలంగాణ జాగృతి రూపొందించిన బతుకమ్మ పాట ‘అల్లిపూల వెన్నెల’ పాటను ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత హైదరాబాద్‌లోని తన నివాసంలో దర్శకుడు గౌతమ్‌ వాసుదేవ మీనన్‌తో కలిసి రిలీజ్‌ చేసింది. ఐదు నిమిషాల నిడివి ఉన్న ఈ బతుకమ్మ పాటకు ఆస్కార్‌ విజేత ఎ.ఆర్‌. రెహమాన్‌ సంగీతం అందించారు. గౌతమ్‌ వాసుదేవ మీనన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ పాటకు మిట్టపల్లి సురేందర్‌ లిరిక్స్‌ అందించారు. తెలంగాణలోని వివిధ జిల్లాల్లో ఈ బతుకమ్మ పాట చిత్రీకరణ జరగడం విశేషం.

బతుకమ్మ పండుగ శుభాకాంక్షలు!

A festival of life.

A celebration of togetherness.

Bringing you a glimpse of the beauty of Bathukamma

through "#AllipoolaVennela" along with Telangana Jagruthihttps://t.co/rJarGvmwGs

