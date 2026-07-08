 మలయాళ స్టార్‌ హీరోలపై నటి పార్వతి సంచలన వ్యాఖ్యలు | Parvathy Thiruvothu Sensational Comments On Malayalam Star Heroes | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మలయాళ స్టార్‌ హీరోలపై నటి పార్వతి సంచలన వ్యాఖ్యలు

Jul 8 2026 9:03 AM | Updated on Jul 8 2026 9:07 AM

Parvathy Thiruvothu Sensational Comments On Malayalam Star Heroes

మలయాళ స్టార్‌ హీరోలపై నటి పార్వతి తిరువోతు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. వాళ్లను ప్రజలు దేవుళ్లలా పూజించడం వల్లే వారి తప్పులను ఎత్తి చూపడం కష్టంగా మారుతుందని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్, పార్వతి తిరువోతు జంటగా నటించిన తాజా చిత్రం ‘ఐనోబడీ’. నిస్సాం బషీర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం మలయాళంలో ఈ నెల 9న, తెలుగులో 10న రిలీజ్‌ అవుతుంది. ఈ మూవీ ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న పార్వతి.. మలయాళ చిత్రపరిశ్రమలోని ప్రస్తుత పరిస్థితులపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

‘గడచిన ఎనిమిది, తొమ్మిదేళ్లలో మలయాళ ఇండస్ట్రీలో కొన్ని మార్పులు వచ్చిన మాట నిజమే. కానీ అవన్నీ మనస్ఫూర్తిగా వచ్చినవి కాదు. ప్రజలను నుంచి వచ్చిన విమర్శలు, మీడియా వల్ల ఈ మార్పులు జరిగాయి. ఇప్పటికీ ఇక్కడ స్టార్‌ హీరోలకు వీరపూజ సంస్కృతి కొనసాగుతుంది. స్టార్‌ హీరోలను దేవుళ్లలా పూజిస్తున్నారు. అందుకే వారి తప్పులను ప్రశ్నించడం చాలా కష్టంగా మారుతుంది. ఇలాంటి వాతావరణం ఉండటం వల్లే ఇండస్ట్రీలో బాగా పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తులు, కొత్తగా వచ్చే వారిపై తమ అధికారాన్ని చాలా సులభంగా చెలాయిస్తున్నారు’అని పార్వతి అన్నారు. ఇండస్ట్రీలో మహిళల హక్కుల కోసం చేస్తున్న పోరాటాన్ని ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ ఆపేది లేదని పార్వతి స్పష్టం చేశారు.

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మహానేతకు ఘన నివాళి (ఫొటోలు)
photo 2

Golconda Bonalu 2026 : రంగులు అద్ది.. బొట్లు పెట్టి.. (ఫొటోలు)
photo 3

రాజువయ్యా.. మా రాజువయ్యా (ఫొటోలు)
photo 4

కుందనపు బొమ్మలా జాన్వీ కపూర్ (ఫొటోలు)
photo 5

గద్వాల్ చీరలో అక్కినేని కోడలు శోభిత (ఫొటోలు)

Video

View all
YSR Birth Anniversary Celebrations In Melbourne 1
Video_icon

మెల్ బోర్న్ లో ఘనంగా వైఎస్సార్ జయంతి వేడుకలు
Konda Rajiv Gandhi Shocking Comments On Prashna Ravan Arrest 2
Video_icon

ప్రశ్న రావణ్ ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్ లపై జనసేన వాళ్ళు తప్ప టీడీపీ వాళ్ళు దాడులు ఎందుకు చేయలేదంటే?
AIYF Leaders Warning Pawan Kalyan 3
Video_icon

మీ వీడియోలు బయట పెట్టమంటారా.. పవన్ కు మాస్ వార్నింగ్..
YS Jagan Pays Tributes YS Rajasekhara Reddy At YSR Ghat 4
Video_icon

వైఎస్ఆర్ కు వైఎస్ జగన్ ఘన నివాళులు
Wayanad Landslide Terrifying Moment Video 5
Video_icon

వర్ష విలయం.. వయనాడ్ లో విషాదం
Advertisement
 