బాలీవుడ్‌ చిత్రం ‘ఎనిమల్‌’లో రష్మిక మందన్నా ఓ ఐటెం సాంగ్‌లో నటిస్తున్నట్లు కొద్ది రోజులగా వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే ఇప్పటికి దీనిపై చిత్ర యూనిట్‌ క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. తాజాగా ఈ వార్తలపై టీ-సిరీస్‌ సంస్థ క్లారిటీ ఇచ్చింది. అర్జున్‌ రెడ్డి ఫేం, తెలుగు డైరెక్టర్‌ సందీప్‌ రెడ్డి వంగ దర్శకత్వంలో రణ్‌బీర్‌ కపూర్‌ హీరోగా ఎనిమల్‌ మూవీ తెరకెక్కనున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ మూవీలో రష్మిక హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నట్లు తాజాగా మేకర్స్‌, డైరెక్టర్‌ సందీప్‌ వంగ అధికారిక ప్రకనట ఇచ్చారు. ఈ మేరకు టీ-సిరీస్‌ అధికారిక ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఖాతాలో పోస్ట్‌ షేర్‌ చేసింది. ‘ఈ ఉగాది, గుడి పూజ సందర్భంగా రష్మిక మందన్నాకు ‘ఎనిమల్‌’ టీం స్వాగతం పలుకుతోంది. ఈ సమ్మర్‌లో ఎనిమల్‌ సెట్స్‌పైకి రానుంది’ అంటూ వెల్లడించింది.

Happy Ugadi people 🙂

We welcome Rashmika Mandanna to the world of ANIMAL to play Geetanjali 🤝#Ranbirkapoor @AnilKapoor @iamRashmika@deol #BhushanKumar @TSeries @VangaPranay@VangaPictures#krishnakumar @MuradKhetani#Bhadrakalipictures @dop_santha @cowvala @anilandbhanu

