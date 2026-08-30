టైటిల్ ఏంటి? రిలీజ్ ఎప్పుడు? ఫస్ట్ గ్లింప్స్ ఎలా ఉంటుంది? అని అక్కినేని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూశారు. దీంతో నాగార్జున 67వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా అతని 100వ సినిమాకి సంబంధించి అప్డేట్ ఇచ్చింది చిత్ర బృందం. ఈ సినిమా గ్లింప్స్ కూడా వాళ్ల అంచనాలకు తగ్గట్టే ఉంది.
అయితే సినిమా అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ఈ ‘కింగ్100’ చిత్రాన్ని డెసెంబర్ 24న విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.. అయితే ఇక్కడే ఓ చిక్కముడి ఉంది. అదే రోజు బాలీవుడ్ హీరో షారుక్ ఖాన్ సినిమా ‘కింగ్’ కూడా అదే రోజు విడుదల కానుంది. దీంతో ఒకే రోజు ఇద్దరు స్టార్ హీరోల సినిమాలు థియేటర్లలో సందడి చేయనుండటం సినీ అభిమానుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతోంది. ఆ రోజు ఎవరు విజయం సాధిస్తారోనని అభిమానులు ఆసక్తి గా ఎదురుచూస్తున్నారు.
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డైలాగ్ ఆసక్తిని పెంచుతోంది..
‘కింగ్100’ నుంచి నిన్న(శనివారం)విడుదలైన గ్లింప్స్లో నాగార్జున స్టైలిష్, పవర్ఫుల్గా కనిపించారు. ‘ఈ ప్రపంచంలో రెండు రకాల మనుషులుంటారు. డబ్బున్నవాళ్లు.. డబ్బులేనివాళ్లు. నా దగ్గర డబ్బు లేనప్పుడు నన్ను లూజర్ అన్నారు. డబ్బు వచ్చాక కింగ్ అన్నారు. కానీ ఈ గుర్తింపు డబ్బు కంటే శక్తివంతమైనది. ఆ గుర్తింపును నిలబెట్టుకోవడానికి నేను పరుగెత్తుతూనే ఉండాలి’ అంటూ నాగార్జున చెప్పే డైలాగ్ సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచుతోంది.
28 ఏళ్ల తర్వాత నాగ్,టబు జోడీ
‘కింగ్100’లో టబు నటిస్తున్నారు. దాదాపు 28 ఏళ్ల తర్వాత నాగర్జున, టబు ఈ జోడీ మరోసారి తెరపై కనిపించనుంది. వీరిద్దరూ తొలిసారి 1996లో వచ్చిన ‘నిన్నే పెళ్లాడతా’ చిత్రంలో కలిసి నటించారు. ఆ తర్వాత ‘ఆవిడ మా ఆవిడే’ (1998), ‘సిసింద్రీ’ (1999) సినిమాల్లోనూ కలిసి సందడి చేశారు.
డిసెంబర్ 24న బిగ్ ఫైట్
ఆర్.ఏ. కార్తీక్ రచన, దర్శకత్వంలో ‘కింగ్100’ తెరకెక్కుతోంది. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి రాజా మహాదేవన్ సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తున్నారు. సతీష్ కుమార్ ఎన్ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్గా.. నవీన్ నూలి ఎడిటర్గా పనిచేస్తున్నారు. మరోవైపు షారుక్ ఖాన్ నటిస్తున్న ‘కింగ్’ కూడా డిసెంబర్ 24నే ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
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