 మిస్టర్‌ దెయ్యం షురూ | Mr Deyyam Movie Grand Opening Pooja Ceremony | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మిస్టర్‌ దెయ్యం షురూ

Oct 24 2026 4:40 AM | Updated on Oct 24 2026 4:41 AM

Mr Deyyam Movie Grand Opening Pooja Ceremony

సిరి, విజయ్‌ శంకర్, మంచు మనోజ్‌

విజయ్‌ శంకర్, సిరి చౌదరి, ఖయ్యూమ్‌ ప్రధానపాత్రల్లో నటిస్తున్న సినిమా ‘మిస్టర్‌ దెయ్యం’. సంజన అన్నే దర్శకత్వంలో శౌర్య ఆర్య సమర్పణలో అన్నే క్రియేషన్స్‌ పతాకంపై వెంకట్‌ నిమ్మలపూడి, సింధు అన్నే ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. శుక్రవారం జరిగిన ఈ సినిమా పూజా కార్యక్రమంలో ముహూర్తపు సన్నివేశానికి అలీ కెమెరా స్విచ్చాన్‌ చేయగా, హీరో మంచు మనోజ్‌ క్లాప్‌ ఇచ్చారు. 

ఈ సన్నివేశానికి దర్శకుడు విజయ్‌ కనకమేడల గౌరవ దర్శకత్వం వహించారు. దర్శకుడు, నటుడు–సంగీత దర్శకుడు ఆర్పీ పట్నాయక్‌ మేకర్స్‌కు స్క్రిప్ట్‌ అందించారు. అనంతరం విజయ్‌ శంకర్‌ మాట్లాడుతూ– ‘‘ప్రేక్షకులు ఇదివరకెన్నడూ చూడనటువంటి హారర్‌ ఎలిమెంట్స్‌ ఈ చిత్రంలో ఉంటాయి. ఇదొక బెస్ట్‌ హారర్‌ మూవీగా నిలుస్తుంది’’ అని చెప్పారు. ‘‘మా ‘మిస్టర్‌ దెయ్యం’ చిత్రాన్ని ప్రేక్షకులు సపోర్ట్‌ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను’’ అన్నారు సంజన అన్నే. ఇంకా సిరి చౌదరి, ఖయ్యూమ్, పింగ్‌పాంగ్‌ సూర్య మాట్లాడారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఆస్ట్రేలియాలో ఎంజాయ్ చేస్తున్న కాయదు లోహర్ (ఫొటోలు)
photo 2

'ఇడుపు కాయితం' గడప సాంగ్.. మూవీ రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?(ఫొటోలు)
photo 3

పెళ్లి బంధానికి నాలుగేళ్లు.. పూర్ణ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)
photo 4

'మా అన్నయ్య బంగారం'.. ప్రభాస్ బర్త్ డే క్యూట్ ఫొటోస్
photo 5

'మిస్టర్ దెయ్యం' సినిమా లాంచ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Vishwak Sen RAW & UNFILTERED Interview With Sakshi TV 1
Video_icon

విశ్వక్ సేన్ లో ఇంత మార్పా?
CBI Entry in Sai Krishna Case 2
Video_icon

CBI ఎంట్రీ ... సాయి కృష్ణ కేసులో కీలక పరిణామం
YSRCP Vidadala Rajini Vs SI Priyanka 3
Video_icon

3 రోజులుగా నిర్బంధం.. పోలీసులకు విడదల రజిని వార్నింగ్
YSRCP lunch-motion petition in AP High Court 4
Video_icon

ఏపీ హైకోర్టులో YSRCP లంచ్ మోషన్ పిటిషన్
Real Life Hero Delivery Agent Rushes In to Put Out Kitchen Fire 5
Video_icon

డెలివరీ బాయ్ సాహసం.. వంటింట్లో తప్పిన పెను ప్రమాదం..!
Advertisement
 