MAA Elections 2021: మూవీ ఆర్టిస్ట్‌ అసోసియేషన్‌ (మా) ఎన్నికల తేదీ దగ్గర పడుతోంది. ఇప్పటికే మా అధ్యక్ష పదవికి సీవీఎల్‌ నరసిం‍హరావు, జనరల్ సెక్రెటరీ పదవికి బండ్ల గణేష్‌ తమ నామినేషన్లను ఉపసంహరించుకున్నారు. మరోవైపు అక్టోబర్‌ 10న మా ఎ‍న్నికలు జరుగనున్న నేపథ్యంలో ఎన్నికల ప్రచారం ఊపందుకుంది. తాజాగా ఈ ఎన్నికల్లో బాలకృష్ణ తనకే మద్ధతు ఇస్తున్నారని మంచు విష్ణు తెలిపారు. ఈ మేరకు ఆయన ట్విట్టర్‌లో బాలకృష్ణతో దిగిన ఫోటోను పంచుకున్నారు. చదవండి: 'మా'ఎన్నికల్లో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌: మేనిఫెస్టో ప్రకటించిన కాసేపటికే...

నన్ను ఆశీర్వదించి, మా ప్రెసిడెంట్‌గా నాకు మద్ధతు ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు బాల అన్న అంటూ విష్ణు ట్వీట్‌ చేశారు. అఖండ సెట్‌కు వెళ్లిన మంచు విష్ణు ఈ సందర్భంగా ఆయనతో సరదాగా ముచ్చటించారు. ఇప్పటికే సీవీఎల్‌ పోటీ నుంచి తప్పుకోవడంతో ‘మా’ అధ్యక్ష పదవి కోసం ప్రకాశ్‌ రాజ్‌, మంచు విష్ణు మధ్య గట్టి పోటీ నెలకొంది. చదవండి: ‘మా’ ఎన్నికలు: అభ్యర్థుల తుది జాబితా వెల్లడి

Thank you the one and only NataSimham, Bala Anna for you blessings and support for me during these MAA elections. It is my honor to have your backing. ❤️ pic.twitter.com/xvYwBw8ZSz

— Vishnu Manchu (@iVishnuManchu) October 3, 2021