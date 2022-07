నితిన్‌ హీరోగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘మాచర్ల నియోజకవర్గం’. ఎంఎస్‌ రాజశేఖర్‌ రెడ్డి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో కృతీ శెట్టి, కేథరిన్‌ థ్రెసా కథానాయికలు. రాజ్‌కుమార్‌ ఆకెళ్ల సమర్పణలో శ్రేష్ట్‌ మూవీస్‌ బ్యానర్‌పై సుధాకర్‌ రెడ్డి, నికితారెడ్డి నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా ఆగస్ట్‌ 12న విడుదల కానుంది.

ఈ నేపథ్యంలో మూవీ ప్రమోషన్లను వేగవంతం చేసిన చిత్ర బృందం తాజాగా కృతీశెట్టి లుక్‌ను వదిలింది. ఇందులో కృతీ స్టైలిష్‌గా కాఫీ కప్‌ పట్టుకుని కనిపించింది. ఇందులో ఆమె స్వాతి పాత్రలో అలరించనుందట. పొలిటికల్‌ ఎలిమెంట్స్‌తో మాస్, కమర్షియల్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ ఈ చిత్రం రూపొందింది.

Introducing our ‘Swathi' aka @IamKrithiShetty ❤️

One of the core persons from #MacherlaNiyojakavargam 🚩

Get Ready to fall in Love with her from August 12th😍#MNVFromAug12th pic.twitter.com/vexAUuWYOV

— nithiin (@actor_nithiin) July 17, 2022