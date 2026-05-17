 'అందుకే స్టాలిన్‌ను కలిశా'.. రజినీకాంత్ ఆసక్తికర కామెంట్స్ | Kollywood Super Star Rajinikanth Comments On Tamil Nadu Politics | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Rajinikanth: 'అలా చేసుంటే కచ్చితంగా నేనే గెలిచేవాడిని'

May 17 2026 11:12 AM | Updated on May 17 2026 11:20 AM

Kollywood Super Star Rajinikanth Comments On Tamil Nadu Politics

సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ ఆసక్తికర కామెంట్స్ చేశారు. తమిళనాడు రాజకీయాలపై ఆయన మాట్లాడారు.  నేను రాజకీయాల్లోకి రానని మరోసారి స్పష్టం చేశారు. ఒక వేళ్ల నేను పార్టీ పెట్టి ఉంటే కచ్చితంగా గెలిచేవాడినని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. స్టాలిన్ నాకు మంచి స్నేహితుడని.. ఎన్నికల్లో ఓటమి తర్వాత అందుకే వెళ్లి కలిశానని అన్నారు.

కేవలం ఒక స్నేహితుడిగా మాత్రమే స్టాలిన్‌ను కలిశానని రజినీకాంత్ వెల్లడించారు. హీరో విజయ్ సీఎం కావడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు. నాకు ఎవరిపైనా ఎలాంటి ద్వేషం లేదని అన్నారు. తమిళనాడు ప్రజలు మార్పు కోరుకున్నారని.. అందుకే విజయ్‌ను గెలిపించాలని రజినీకాంత్ స్పష్టం చేశారు. ఇక తలైవా సినిమాల విషయానికొస్తే ప్రస్తుతం జైలర్-2 మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (మే 17-24)
photo 2

ఫ్లవర్ గర్ల్‌లా నయనతార (ఫొటోలు)
photo 3

వయసు పెరిగినా వన్నె తగ్గని మాధురి అందం (ఫొటోలు)
photo 4

నటి పూర్ణ ఇంట్లో శుభకార్యం.. ఈమె పిల్లలు వీళ్లే (ఫొటోలు)
photo 5

అత్యంత శక్తిమంతమైన శ్రీ మహా వారాహి ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా ? (ఫొటోలు)

Video

View all
Producer Dil Raju Help To Actress Pavala Shyamala 1
Video_icon

నటి పావలా శ్యామలకు ప్రొడ్యూసర్ దిల్ రాజు భరోసా
Kolkata Knight Riders Defeated Gujarat Titans By 29 Runs 2
Video_icon

గుజరాత్ పై కోల్ కతా ఘన విజయం
YS Jagan Condolences To Yalamarti Ramakrishna Family 3
Video_icon

మీకు అండగా నేనున్నా.. యలమర్తి కుటుంబానికి జగన్ ఫోన్
Bandi Sanjay First Reaction On His Son Bandi Bhageerath Surrender 4
Video_icon

కొడుకు సరెండర్ పై బండి సంజయ్ రియాక్షన్
Advocate Rajini Fires On Dhulipalla Narendra 5
Video_icon

మామిళ్ళపల్లిలో రెడ్ బుక్ రూల్.. ధూళిపాళ్ళ నరేంద్ర పై విరుచుకుపడ్డ అడ్వకేట్ రజిని
Advertisement
 