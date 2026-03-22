Nayanthara: 'ఐటమ్‌ సాంగ్‌లో ఛాన్స్‌.. అందరూ అడుగుతారని భయపెట్టారు'

Mar 22 2026 7:03 AM | Updated on Mar 22 2026 12:53 PM

దక్షిణాదిలోనే కాదు, ఇండియన్‌ సినిమాలోనే నటి నయనతార ప్రత్యేక జీవితం అని చెప్పక తప్పదు. కేరళ రాష్ట్రంలోని మారు మూల గ్రామానికి చెందిన ఈ మలయాళీ కుట్టి తనను నటిగా మలచుకోవడానికి చాలానే శ్రమించారు. పలు అవమానాలను, అవరాధాలను ఎదుర్కొని అగ్ర కథానాయకి స్థాయికి చేరుకున్నారు. కోలీవుడ్‌లో హరి దర్శకత్వంలో శరత్‌కుమార్‌ హీరోగా నటించిన అయ్యారు. ఈ చిత్రం ద్వారా కథానాయకిగా పరిచయం అయ్యి తొలి చిత్రంతోనే విజయాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు. ఆ తరువాత రజనీకాంత్‌ హీరోగా నటించిన చంద్రముఖ చిత్రంలో నటించి దక్షణాది వ్యాప్తంగా పేరు తెచ్చుకున్నారు. అలా వరుసగా విజయాలను అందుకుంటూ అందాల ప్రదర్శనలతోనూ, అభినయంతోనూ అందరినీ మెప్పిస్తూ, ఉమెన్స్‌ సెంట్రిక్‌ కథాపాత్రల్లో నటిస్తూ లేడీ సూపర్‌స్టార్‌గా గుర్తింపు పొందారు.

ఆ తర్వాత నటుడు శింబు, ప్రభుదేవాతో ప్రేమాయణం బెడిసి కొట్టడంతో సింగిల్‌గానే జీవితాన్ని గడపాల్సిందే అని అనుకుంటున్న సమయంలో నానురౌడీదాన్‌ చిత్ర షూటింగ్‌లో ఆ చిత్ర దర్శకుడు విఘ్నేశ్‌ శివన్‌ ప్రేమలో పడ్డారు. కొంతకాలం సహజీవనం తరువాత ఇద్దరూ పెళ్లి చేసుకున్నారు. వారి పెళ్లి చెన్నైలో చాలా గ్రాండ్‌గా జరిగింది. ఆ వెంటనే ఈ దంపతులు సరోగసి విధానం ద్వారా ఇద్దరు కవల పిల్లలకు తల్లిదండ్రులు అయ్యారు. ఈ విషయంలోనూ పలు సమస్యలను ఎదుర్కొని సురక్షితంగా బయటపడ్డారు.

స్టార్ హీరోయిన్‌గా రాణిస్తున్న తరుణంలోనూ ప్రత్యేక పాటల్లో నటించి తన ప్రత్యేకతను చాటుకున్నారు. ఇటీవల తన గతంలో జరిగిన ఒక సంఘటన గురించి నయతార గుర్తు చేసుకుంటూ విజయ్‌ హీరోగా నటించిన శివకాశీ చిత్రంలో ప్రత్యేక పాటలో నటించే అవకాశం రావడంతో తాను అందుకు సమ్మతించానన్నారు. అయితే ఎందుకు ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నారంటూ పలువురు తనను ప్రశ్నించారన్నారు. ఇకపై అందరూ అలాంటి పాటల్లోనే నటించమని అడుగుతారని భయపెట్టారన్నారు. అయితే స్పెషల్‌ పాట అయితే స్పెషలేగా అని.. ఏదో ఒక ఇమేజ్‌ ఉంటేనే తనకు స్పెషల్‌ సాంగ్‌లో నటించే అవకాశం వచ్చిందని దాని ద్వారా పలు విషయాలు నేర్చుకోవచ్చని భావించానన్నారు. అలా తాను నటించిన రెండు స్పెషల్‌ సాంగ్స్‌తో చాలా విషయాలు నేర్చుకోగలిగానని నయనతార తెలిపారు. 

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

పెళ్లి వేడుకలో అల్లు అర్జున్ సతీమణి స్నేహా రెడ్డి (ఫోటోలు)
photo 2

మోడర్న్‌ లెహంగాలో ముద్దమందారంలా మిల్కీబ్యూటీ.. (ఫోటోలు)
photo 3

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (మార్చి 22-29)
photo 4

ప్రియుడిని పెళ్లాడిన బిగ్‌బాస్‌ బ్యూటీ పునర్నవి (ఫోటోలు)
photo 5

సంగీత సంబరం.. ట్రాఫిక్‌ సంకటం (ఫోటోలు)

Video

View all
Dr Vikrant Singh Thakur Exclusive Interview 1
Video_icon

అవమానించారు.. జోకర్ లా చూశారు! మీరు డాక్టర్ కాదు.. కనిపించే దేవుడు
America H-1B Visa Stamping Crisis 2
Video_icon

హెచ్-1బీ వీసా కష్టాలు.. కరిగిపోతున్న అమెరికా కలలు
Qatar Military Helicopter Crashes In Sea During Patrol 3
Video_icon

ఖతార్ లో కుప్పకూలిన హెలికాప్టర్.. ఆరుగురు మృతి
CPI Narayana Slams Chandrababu Over BR Naidu Kitchen Video 4
Video_icon

రాసలీలలు చేసిన వ్యక్తితో దేవునికి పట్టు వస్త్రాలా?
Bhumana Karunakar Reddy Counter To TTD Chairman BR Naidu 5
Video_icon

వెనుక ఉండి నక్కి నక్కి చూస్తున్నాడు.. ఇప్పుడు అర్థమైందా నీ స్థాయి BR నాయుడు..
