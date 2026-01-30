 ది కేరళ స్టోరీ సీక్వెల్‌.. టీజర్‌తో పాటు రిలీజ్‌ డేట్‌ ఫిక్స్ | The Kerala Story 2 Goes Beyond teaser out now | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

The Kerala Story 2: ది కేరళ స్టోరీ సీక్వెల్‌.. టీజర్‌తో పాటు రిలీజ్‌ డేట్‌ ఫిక్స్

Jan 30 2026 3:54 PM | Updated on Jan 30 2026 3:54 PM

The Kerala Story 2 Goes Beyond teaser out now

ఆదా శర్మ ప్రధాన పాత్రలో చిత్రం ది కేరళ స్టోరీ. సుదీప్తో సేన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా.. బాక్సాఫీస్ వద్ద సూపర్‌ హిట్‌గా నిలిచింది. అంతేకాకుండా ఏకంగా రెండు జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులు గెలిచింది. ఈ చిత్రానికి గానూ సుదీప్తో సేన్‌కు ఉత్తమ దర్శకుడిగా అవార్డ్ అందుకున్నారు. ఉత్తమ సినిమాటోగ్రఫీ విభాగంలోనూ అవార్డ్ వరించింది.

తాజాగా ఈ మూవీకి సీక్వెల్‌గా ది కేరళ స్టోరీ-2 ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. 'ది కేరళ స్టోరీ 2 - గోస్ బియాండ్' అనే పేరుతో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు.  తాజాగా సీక్వెల్‌గా వస్తున్న ఈ సినిమా టీజర్‌నువిడుదల చేశారు. పార్ట్‌-2కు కామాఖ్య నారాయణ్ సింగ్ దర్శకత్వం వహించారు. ఇందులో ఉల్కా గుప్తా, ఐశ్వర్య ఓజా, అదితి భాటియా కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ టీజర్ చూస్తుంటే ముగ్గురు హిందూ అమ్మాయిల జీవితం ఆధారంగా ఈ మూవీని తెరకెక్కించినట్లు తెలుస్తోంది. ఆ ముగ్గురు మహిళలు ఎలా మోసపోయారనే కోణంలో ఈ సినిమా ఉండనున్నట్లు అర్థమవుతోంది. ఈ చిత్రం ఫిబ్రవరి 27న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రాన్ని విపుల్ అమృత్‌లాల్ షా నిర్మించారు.

కాగా.. 2023లో విడుదలైన 'ది కేరళ స్టోరీ' బాక్సాఫీస్ వద్ద సూపర్ హిట్‌గా నిలిచింది. ఈ చిత్రంలో అదా శర్మ, సిద్ధి ఇద్నాని, యోగితా బిహాని, సోనియా బలాని ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఈ కథ కేరళకు చెందిన కొంతమంది మహిళలు ఇస్లాంలోకి ఎలా మారారు అనే కోణంలో ఈ మూవీని తెరకెక్కించారు. కేరళలో కొన్నేళ్లుగా మహిళలు లవ్ జిహాద్ ఉచ్చులో చిక్కుకుంటున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో వారు  అదృశ్యమైనట్లు వారి ఆచూకీ ఎక్కడనే ఇతివృత్తంతో దర్శకుడు సుదీప్తో సేన్‌ 'ద కేరళ స్టోరీ'ని తెరకెక్కించారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న భారత మాజీ క్రికెటర్‌ శ్రీకాంత్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

సందడి సందడిగా మేడారం జాతర..కిక్కిరిసిన భక్తులు (ఫొటోలు)
photo 3

సికింద్రాబాద్‌ దగ్గరలో ఉన్న ఈ ప్రసిద్ధ ఆలయాన్ని ఎప్పుడైనా దర్శించుకున్నారా? (ఫొటోలు)
photo 4

చీరలో వావ్ అనేలా స్రవంతి (ఫొటోలు)
photo 5

పారిస్ వీధుల్లో సందడిగా హీరోయిన్ 'స్నేహ' ఫ్యామిలీ (ఫోటోలు)

Video

View all
AIYF Leaders Attempt To Siege Minister Nara Lokesh House 1
Video_icon

మంత్రి లోకేశ్ ఇంటి ముట్టడికి AIYF నేతల ప్రయత్నం
Victory Venkatesh Multi Starrer Movie with Malayalam Star 2
Video_icon

టాలీవుడ్‌ను షేక్ చేస్తున్న వెంకీ మామ మల్టీస్టారర్
Dragon Shoot Postponed Due to Jr NTRs Health Issue 3
Video_icon

ఫ్యాన్స్ కు బ్యాడ్ న్యూస్... NTR అస్వస్థత..
America Warships To Iran High Tension In Middile East 4
Video_icon

ఇరాన్ ను కవ్విస్తున్న ట్రంప్.. ఏ క్షణమైనా యుద్ధం..
YSRCP Leaders Protest At TDP Fake Posters Against YS Jagan 5
Video_icon

కూటమికి 24 గంటల డెడ్ లైన్.. TDP పోస్టర్ల దగ్గర నిరసన
Advertisement
 