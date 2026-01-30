 అమ్మానాన్న ఏడ్చేశారు.. ఎన్నటికీ మర్చిపోలేను: సారా | Sara Arjun: My Parents Cried with Tears of joy during Watching Dhurandhar Movie | Sakshi
Sara Arjun: ధురంధర్‌ సినిమాలో నన్ను చూసి పేరెంట్స్‌ ఏడ్చారు

Jan 30 2026 4:01 PM | Updated on Jan 30 2026 4:21 PM

Sara Arjun: My Parents Cried with Tears of joy during Watching Dhurandhar Movie

ఒకప్పటి చైల్డ్‌ ఆర్టిస్ట్‌ సారా అర్జున్‌ బాలీవుడ్‌ మూవీ 'ధురంధర్‌'తో హీరోయిన్‌గా మారింది. యలీనా జమైల్‌ పాత్రలో ప్రేక్షకుల్ని మెప్పించింది. ఇప్పుడు 'యుఫోరియా' సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకుల్ని పలకరించేందుకు సిద్ధమైంది. గుణశేఖర్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీ ఫిబ్రవరి 6న విడుదల కానుంది.

ఆరోజు మర్చిపోలేను
సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా సారా అలీ ఖాన్‌ పలు ఇంటర్వ్యూలకు హాజరవుతోంది. ఈ సందర్భంగా తను హీరోయిన్‌ అయ్యాక పేరెంట్స్‌ రియాక్షన్‌ గురించి చెప్పుకొచ్చింది. ధురంధర్‌ సినిమాలో నన్ను చూసి అమ్మానాన్న సంతోషంతో ఏడ్చేశారు. ఆ రోజు నేనెప్పటికీ మర్చిపోలేను. ఆ సంఘటన నా జీవితంలోనే ప్రత్యేకమైనది అని చెప్పుకొచ్చింది. ఆమె ఇంకా మాట్లాడుతూ.. పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌ మూవీ తర్వాత విదేశాల్లో యాక్టింగ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో చేరాలనుకున్నాను. 

ధురంధర్‌
అంతలోనే యుఫోరియా సినిమాలో నటించే ఛాన్స్‌ వచ్చింది. ఈ మూవీ షూటింగ్‌ జరుగుతున్న సమయంలోనే ధురంధర్‌ సినిమాకు సంతకం చేశాను. కానీ అదే మొదటగా రిలీజైంది అని తెలిపింది. రణ్‌వీర్‌ సింగ్‌ హీరోగా నటించిన ధురంధర్‌ మూవీ బ్లాక్‌బస్టర్‌ హిట్‌గా నిలిచింది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో అందుబాటులో ఉంది. ఈ మూవీకి సీక్వెల్‌గా ధురంధర్‌ 2 తెరకెక్కుతోంది. ఈ చిత్రం మార్చి 19న విడుదల కానుంది.

చదవండి: ఓటీటీలో నారీ నారీ నడుమ మురారి  మూవీ.. ఎక్కడంటే?

