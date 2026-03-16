Vishwanath And Sons Teaser: 40 ఏళ్ల వ్యక్తితో రెండు పదుల అమ్మాయి ప్రేమకథ.. ఆసక్తిగా టీజర్

Mar 16 2026 6:00 PM | Updated on Mar 16 2026 6:20 PM

Sirriya Movie Vishwanath and Sons Telugu TEASER out now

కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో సూర్య నటిస్తోన్న టాలీవుడ్ మూవీ విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్. ఈ చిత్రాన్ని  తెలుగు, తమిళ భాషల్లో తెరకెక్కిస్తున్నారు. వెంకీ ‍అట్లూరి డైరెక్షన్‌లో వస్తోన్న ఈ సినిమాని సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌లో నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే  ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ను రిలీజ్ చేయగా ఆడియన్స్‌ను తెగ ఆకట్టుకుంది. పోస్టర్ చూస్తే ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్‌ డ్రామాగా తెరకెక్కిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సినిమాలో ప్రేమలు బ్యూటీ మమిత బైజు హీరోయిన్‌గా కనిపించనుంది.

తాజాగా ఈ మూవీ టీజర్‌ను రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. రిలీజైన టీజర్ చూస్తుంటే 20 ఏళ్ల అమ్మాయితో 40 ఏళ్ల వ్యక్తి ప్రేమకథగా తెరకెక్కించినట్లు తెలుస్తోంది.  తనకంటే వయసులో 20 ఏళ్లు పెద్దగా ఉన్న వ్యక్తితో హీరోయిన్ ప్రేమలో పడడం ఈ చిత్రం ఆసక్తిని మరింత పెంచుతోంది.  కాగా.. ఈ చిత్రాన్ని జూలైలో రిలీజ్‌ చేస్తామని ఇప్పటికే ప్రకటించారు మేకర్స్. ఈ చిత్రంలో రవీనా టాండన్‌, రాధికా శరత్‌ కుమార్‌ కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ చిత్రానికి జీవీ ప్రకాశ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నారు. 

 

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

‘ఉస్తాద్‌ భగత్‌సింగ్‌’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 2

ఘనంగా నమన్‌ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం.. మెరిసిన భారత క్రికెటర్లు (ఫోటోలు)
photo 3

OSCARS 2026 : ఆస్కార్‌ విజేతల జాబితా (ఫోటోలు)
photo 4

ఘనంగా కుల్దీప్ యాదవ్ పెళ్లి (ఫోటోలు)
photo 5

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (మార్చి 15- 22)

Video

View all
Heavy Rains in Telangana over the Next 4 Days 1
Video_icon

రానున్న 4 రోజులు తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు
Harish Rao Slams Revanth Reddy Over Godavari River Water Dispute 2
Video_icon

రేవంత్ చేతకాని తనం వల్ల తెలంగాణకు అన్యాయం
Time to Buy Gold Again..! Prices Fall for the Fifth Consecutive Day 3
Video_icon

మళ్లీ బంగారం కొనే టైమొచ్చింది..! ఐదో రోజు పతనమైన గోల్డ్ రేట్
YS Avinash Reddy Release Sensational Audio 4
Video_icon

సునీత సంచలన ఆడియో బయటపెట్టిన వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి
YS Avinash Reddy SENSATIONAL Comments On YS Vivekananda Reddy Incident 5
Video_icon

రాజశేఖర్ ను వివేకా హత్యకు ముందు రోజున ఎందుకు కాణిపాకం పంపించారు
