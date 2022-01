Keerthi Suresh Officially Launched Her YouTube Channel: టాలీవుడ్​ టాప్​ హీరోయిన్​లలో కీర్తి సురేష్​ ఒకరు. ఎనర్జిటిక్​ హీరో రామ్​ హీరోగా తెరకెక్కిన 'నేను శైలజ' సినిమాతో తెలుగులో తెరంగ్రేటం చేసిన ఈ బొద్దుగుమ్మ 'మహానటి' చిత్రంతో జాతీయ స్థాయిలో ప్రశంసలు దక్కించుకుంది. ప్రస్తుతం వరుస సినిమాలతో ఫుల్​ జోష్​ మీద ఉంది కీర్తి. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్​ బ్యాక్​డ్రాప్​లో రూపొందుతున్న 'గుడ్​ లక్ సఖి' చిత్రంలో నటించింది. నగేష్​ కుకునూర్​ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సినిమా పలు మార్లు వాయిదా పడుతూ ఎట్టకేలకు ఈ నెల 28న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

అయితే తాజాగా కీర్తి సురేష్​ తన యూట్యూబ్​ ఛానెల్​ను ప్రారంభించింది. ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటించింది. 'ఈరోజు (జనవరి 26) నా అధికారిక యూట్యూబ్ ఛానెల్​ను ప్రారంభిస్తున్నందుకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. సబ్​స్క్రైబ్​ చేసి వీడియోలు చూడండి.' అని ట్విటర్​లో ట్వీట్​ చేసింది కీర్తి సురేష్. సోషల్​ మీడియాలో ఎప్పుడూ యాక్టివ్​గా ఉండే ఈ భామ తన బ్యూటిఫుల్​ ఫొటోస్​తో అభిమానులను అలరిస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ యూట్యూబ్​ ఛానెల్​ ద్వారా తన షార్ట్​ వీడియోస్​, ఫిట్​నెస్​ తదితర వీడియోలను అభిమానులతో పంచుకోనున్నట్లు తెలుస్తోంది.



Hello! Excited to be launching my official YouTube channel today! Do click on the link to subscribe and keep watching! 😊✨https://t.co/W3UqhVHvD8 @YouTubeIndia #youtubeshorts pic.twitter.com/uolMqnfdqP

