 కాయదు.. ఆ హీరోతో సినిమా సెట్ అవ్వట్లేదు! | Dragon Fame Kayadu Lohar Opens Up About Missed Chances To Act With Simbu, Interesting Deets Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కాయదు.. ఆ హీరోతో సినిమా సెట్ అవ్వట్లేదు!

Jul 10 2026 11:25 AM | Updated on Jul 10 2026 11:25 AM

kayadu Lohar Reacts Simbu Movie Latest

సినిమా రంగంలో ఎవరిని ,ఎప్పుడు అదష్టం వరిస్తుందో ఎవ్వరూ చెప్పలేరు. ఒకే ఒక్క హిట్‌ వస్తే చాలు వరస అవకాశాలు తలుపుతడతాయి. హీరోయిన్ కాయదు లోహర్‌ విషయంలోనూ ఇదే జరిగింది. కన్నడం, తెలుగు చిత్రాలతో తొలుత ఉనికి చాటుకున్న ఈ అమ్మడు.. తమిళంలో చేసిన 'డ్రాగన్‌' మూవీతో సంచలన విజయాన్ని సాధించింది. అంతే కాయదుకు సడన్ క్రేజ్‌ వచ్చేసింది. అదేచిత్రంలో నటించిన అనుపమకు రాని క్రేజ్‌ కాయదుని వరించింది. నిజం చెప్పాలంటే 'డ్రాగన్‌' తర్వాత ఈమెకు హిట్ పడలేదు. కానీ క్రేజ్ మాత్రం తగ్గలేదు. అవకాశాలు వరుస కడుతున్నాయి.

(ఇదీ చదవండి: 'ఐ, నోబడీ' మూవీ రివ్యూ)

ప్రస్తుతం ఈమె తమిళంలో 'ఇమ్మోర్టల్‌', మారి సెల్వరాజ్‌ 'మంజనది', మలయాళంలో 'ఐ యామ్‌ గేమ్‌', తెలుగులో 'ది ప్యారడైజ్‌' మూవీస్ చేస్తోంది. తాజాగా సూర్య చిత్రంలోనూ నటించే ఛాన్స్ కొట్టేసింది. ఇలా బిజీగా ఉన్న కాయదు లోహార్‌‌ని ఇంతకుముందే శింబుతో రొమాన్స్‌ చేసే అవకాశం వరించింది. ఇప్పటికీ ఆ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభం కాకపోవడంతో అందులో నుంచి కాయదు డ్రాప్‌ అయిందని టాక్ నడిచింది.

ఇదే విషయం గురించి ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో కాయదు మాట్లాడుతూ.. శింబుకు జంటగా నటించే అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా ఏదో ఒక కారణంతో ఆ చిత్రం ఆగిపోతోందని చెప్పుకొచ్చింది. దీంతో తాను ఆయనతో కలిసి నటించిన చిత్రం కచ్చితంగా ప్రత్యేకంగా ఉంటుందని నమ్ముతున్నానని పేర్కొంది. ఆ చిత్రం విధి చేతిలో ఉందనే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేసింది. ఆమె అభిమానులు మాత్రం త్వరలోనే శింబుతో జోడీకడుతుందనే ఆశాభావాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 

(ఇదీ చదవండి: అఖిల్ 'లెనిన్' ట్విటర్ రివ్యూ)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

లేత నీలం కలర్ శారీలో నటి కాయాదు లోహర్‌ ఫోజులు (ఫొటోలు)
photo 2

వింబుల్డన్ లో సందడి చేసిన.. హీరోయిన్స్ శ్రీలీల, కల్యాణి ప్రియదర్శన్ (ఫొటోలు)
photo 3

ఢిల్లీని వణికించిన వరుణుడు.. జనం అవస్థలు (ఫొటోలు)
photo 4

లయ లేటేస్ట్ మూవీ వదలా ట్రైలర్ లాంఛ్ (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో యాంకర్ శ్రీముఖి (ఫొటోలు)

Video

View all
Director RGV Exclusive Interview With Sakshhi TV 1
Video_icon

నేను భయపడలేదు... నాకు ఆ ఆలోచనే లేదు
CM Vijay Meets Families Of The Victims After Karur Tragic Incident 2
Video_icon

మృతుల కుటుంబాలను పరామర్శించేందుకు సీఎం విజయ్..
Sai Krishna Lockup Death CCTV Footage Found 3
Video_icon

దొరికిన సాయికృష్ణ లాకప్ డెత్ CCTV ఫుటేజ్
Late Supreme Leader Khameneis Final Funeral In Mashhad 4
Video_icon

ఇమామ్ రెజా పవిత్ర క్షేత్రంలో ఖమేనీ అంత్యక్రియలు..
Lakshmi Parvathi Strong Counter To Nara Lokesh Red Book Rule 5
Video_icon

నీ మోకానికి ఒక్క సబ్జెక్టు పాస్ అయ్యావా.. రెడ్ బుక్ ఒకటి మాత్రం పట్టుకుని..
Advertisement
 