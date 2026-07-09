 జన నాయగన్.. ఎట్టకేలకు రిలీజ్ డేట్‌ ఫిక్స్..! | Vijay Jana Nayagan Release date confirmed by distributors | Sakshi
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Jana Nayagan Release date: జన నాయగన్.. ఎట్టకేలకు రిలీజ్ డేట్‌ ఫిక్స్..!

Jul 9 2026 3:38 PM | Updated on Jul 9 2026 3:38 PM

Vijay Jana Nayagan Release date confirmed by distributors

దళపతి విజయ్ ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తోన్న చిత్రం  జన నాయగన్. సంక్రాంతి రిలీజ్ కావాల్సిన ఈ చిత్రం సెన్సార్ సమస్యలతో ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ కాలేదు. విజయ్ సీఎం అయ్యాక కూడా ఈ మూవీ విడుదలకు నోచుకోలేదు. జన నాయగన్ రిలీజ్‌ డేట్‌పై మేకర్స్ ఇంకా క్లారిటీ ఇవ్వలేదు.

అయితే తాజాగా ఓవర్‌సీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ జన నాయగన్ విడుదల తేదీని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తున్నారు. ఈనెల 24న థియేటర్లలో సందడి చేయనుందని పోస్టర్స్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు. కెనడాలో జన నాయగన్‌ రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు యార్క్ సినిమాస్ ప్రత్యేక పోస్టర్‌ను షేర్ చేసింది. ఎట్టకేలకు ఆరు నెలల తర్వాతనైనా జన నాయగన్ థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.

పాలిటిక్స్‌లో ఎంట్రీకి ముందు ఇదే నా చివరి సినిమా అని విజయ్ ప్రకటించాడు. ఈ మూవీకి హెచ్ వినోద్ దర్శకత్వం వహించారు.  ఈ చిత్రంలో పూజా హెగ్డే, మమితా బైజు హీరోయిన్లుగా నటించారు. 
 

 

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