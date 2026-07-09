 ఊరంతా గర్వపడేలా సినిమా తీశారు! | Local Youth Turn Their Dream Into Reality With Self Made Crime Thriller Red File, Earns Cheers From Local Audience | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఊరంతా గర్వపడేలా సినిమా తీశారు!

Jul 9 2026 10:07 AM | Updated on Jul 9 2026 10:13 AM

Village Youth Make Film And Win Hearts Of Local Audience

సినిమా అంటే పేషన్‌. ఒక్క ఛాన్స్‌ కోసం ఆరాటపడే కళాకారులెందరో. ఖడ్గం సినిమాలో సంగీత పాత్రలో ఆ తృష్ణను కళ్లకు కట్టినట్టు చూపారు దర్శకుడు కృష్ణవంశీ. జీవితంలో ఒక్క సినిమా అయినా తీయాలి. దానిలో వారుండాలి. దానిని చూసిన తమ ఊరివారు కేరింతలు కొట్టాలి. ఆ కేరింతల నడుమ మనముండాలి. ఆ ఊరి మధ్య తరగతి కుటుంబాల్లోని యువకులు చేసిందిదే. మండపేటలోని సత్యశ్రీ థియేటర్‌లో గత జూన్‌ 28న తొలిసారిగా.. ఈనెల 5న మలిసారి ప్రదర్శించారు. సినిమా చూసిన ఏడిద, మండపేట పట్టణం, రూరల్‌ గ్రామాల ప్రజలు కేరింతలు కొట్టారు. తమ ప్రాంత కుర్రాళ్లు, ఇక్కడి లొకేషన్లను వెండి తెరపై చూసి ప్రేక్షకులు ఉప్పొంగిపోయారు. త్వరలో ఆ చిత్రాన్ని యూట్యూబ్‌లో రిలీజ్‌ చేయనున్నట్టు చిత్ర బృందం తెలిపింది.  

కథాంశం ఇదీ.. 
ఓ ఊరిలో వేర్వేరు పద్ధతుల్లో జరిగిన ఏడు హత్యలు.. వాటిలో ఇరుక్కున్న ఇద్దరు సోదరీ, సోదరులు.. ఆ హత్యల వెనుక రహస్యాలను ఛేదించడం ఇదీ వారు తీసిన క్రైం థ్రిల్లర్‌.  

 

సామాన్యులే సినిమా నటులు.. 
మండపేటకు చెందిన మెడికల్‌ రిప్రజెంటేటివ్‌ ముషిణి పృథ్వీరాజ్‌ హస్థ ప్రొడక్షన్‌ పేరుతో ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించి దానిలో ప్రతినాయకుడిగా నటించారు. ఏడిద గ్రామానికి చెందిన సీహెచ్‌ సాయికృష్ణ మండపేటలో టూ వీలర్‌ కన్సల్టెంట్‌. ఆయన ఆ చిత్రానికి కథానాయకుడిగా నటించి దర్శకత్వం, ఎడిటింగ్‌ చేశారు. ఫొటోగ్రాఫర్‌ అవనిగడ్డ సాయిరామ్‌ (కాకినాడ) ఛాయాగ్రాహకుడిగా, ఈవెంట్స్‌ మోడలింగ్‌ చేస్తున్న భవ్యశ్రీ (రాజమహేంద్రవరం) కథానాయకిగా, తిరుమల ప్రకాష్‌ (ఏడిద), మణికంఠ రామ్‌కుమార్, సతీష్‌ అంజిబాబు (మండపేట), సాయి ప్రసాద్, ప్రసాద్, సత్యనారాయణ (కేశవరం), మౌళి (పసలపూడి), ఆర్‌ఎంపీ వైద్యుడు రామకృష్ణ (బడుగువానిలంక), విశ్వేషి ఫణి (తుని) పాత్రోచితంగా నటించారు.  

సన్నివేశాల చిత్రీకరణ ఇలా... 
చిత్రంలోని 60 శాతం సన్నివేశాలను ఏడిదలో, మరో 40 శాతం మండపేట, కడియపులంక పరిసర ప్రాంతాల్లో చిత్రీకరించారు.
సమష్టి కృషి 
రెడ్‌ ఫైల్‌ సినిమా థియేటర్‌లో ప్రదర్శించడమనే విజయం వెనుక చిత్ర బృందం సమష్టి విజయంగా భావిస్తున్నాను. జీవితంలో ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. 
– ముషిణి పృథ్వీరాజ్, నిర్మాత

ఫలితం వెండితెరపై కనిపించింది 
నటనతో పాటు దర్శకత్వం, ఎడిటింగ్‌ బాధ్యతలతో సినిమా విజయానికి కృషి చేశాను. సమష్టి శ్రమ వెండి తెరపై కనిపించింది. 
– సీహెచ్‌ సాయికృష్ణ, దర్శకుడు, కథానాయకుడు 
ఫొటోగ్రఫీ రిచ్‌గా ఉందన్నారు 
సినిమాలో ఫొటోగ్రఫీ రిచ్‌గా ఉందని ప్రసంసించడం గర్వంగా ఉంది. అవి రెట్టించిన ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చాయి.
– అవనిగడ్డ సాయిరామ్, ఫోటోగ్రఫీ. 

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘లెనిన్’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ప్రెస్‌మీట్‌లో భాగ్య‌శ్రీ బోర్సే .. (ఫొటోలు)
photo 2

సీక్రెట్ గా డైరెక్టర్ ను రెండో పెళ్లి చేసుకున్న కలర్స్ స్వాతి ట్రెండింగ్ లో (ఫొటోలు)
photo 3

'లెనిన్' సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ ప్రెస్‌మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

వేడుకగా నిర్మాత బోనీ కపూర్ కూతురి రిసెప్షన్ (ఫొటోలు)
photo 5

'హృదయం మురళి' ట్రైలర్ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో మెరిసిన ప్రీతి ముకుందన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
High Tension In Thopudurthi Prakash Reddy House 1
Video_icon

తోపుదుర్తి ఇంటి వద్ద హైటెన్షన్
Analyst Purushotham Reddy Comments On Prashna Ravan Arrest 2
Video_icon

జైల్లో ప్రశ్న రావణ్ ఇప్పటికి కూడా చాలా ధైర్యంగా ఉన్నాడు.. ఎందుకంటే..
Wife And Husband Incident In Uppal 3
Video_icon

వేరే మహిళతో భర్త ఎంజాయ్.. రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్న భార్య
Tollywood Hero Name Surfaces During ACB Probe In DSP Bheem Reddy Case 4
Video_icon

DSP భీమ్ రెడ్డి డైరీలో సినీ హీరో పేరు?
Seediri Appalaraju Shocking Comments On Vizag Fishermen Missing 5
Video_icon

సముద్ర అలల కంటే ప్రభుత్వ నిర్లక్షమే వాళ్ళ చావుకి..
Advertisement
 