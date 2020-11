ముంబై: బాలీవుడ్‌ నిర్మాత కరణ్‌ జోహార్‌ ధర్మ ప్రోడక్షన్‌లో నిర్మించిన ‘ది ఫ్యాబులస్‌ లైఫ్‌ ఆఫ్‌ బాలీవుడ్‌ వైవ్స్‌’ సిరీస్‌ గత శుక్రవారం నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో విడుదలైంది. ఈ రియాలిటీ షోలో ప్రముఖ బాలీవుడ్‌ నటుల భార్యలు కథానాయికలకు నటిస్తున్నారు. అయితే ఈ సిరీస్‌ విడుదలైనప్పటి నుంచి సోషల్‌ మీడియాలో ట్రోల్స్‌ ఎదుర్కొంటొంది. ఇందులో సోహై ఖాన్‌(సల్మాన్‌ ఖాన్‌ సోదరుడు) భార్య సీమా ఖాన్‌ కూడా నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇటీవల ప్రసారమైన నాలుగవ ఎపీసోడ్‌లో సీమా-సోహైల్‌ ఖాన్‌లను నెటిజన్‌లు ట్రోల్‌ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక తాజాగా ఈ షో నిర్మాత కరణ్‌ జోహార్‌ కూడా ట్రోల్స్‌ ఎదుర్కొన్నారు. అది చూసిన కరణ్‌ తనదైన శైలీలో ట్రోలర్‌కు సమాధానం ఇచ్చాడు. (చదవండి: రియాలిటీ షో: వారిద్దరూ కలిసుండటం లేదా!)

Ok this really made me laugh! 🤣

A troll with a sense of humour is so refreshing! Thanks Doc! https://t.co/nuelRifxzI

— Karan Johar (@karanjohar) November 29, 2020