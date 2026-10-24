వినోదాల జడి

‘జడి’పోస్టర్
సైలేంద్ర సమంత రాయ్, ప్రియంబద స్వైన్, ఆకాశ్ హోతా ప్రధానపాత్రల్లో నటించిన ఒడియా చిత్రం ‘జడి’. దిబ్య జ్యోతి ఉదయ సింగ్ రచన, దర్శకత్వంలో కాజల్ రే నిర్మించిన ఈ చిత్రం ఒడియాలో ఘన విజయం సాధించింది. ఈ మూవీని మెగా ప్రోడక్షన్స్ అధినేత ఉడుగుల అశ్విని కుమార్ గౌడ్ త్వరలోనే తెలుగులో విడుదల చేయనున్నారు.
ఇందులో భాగంగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన గ్లింప్స్ను విడుదల చేశారు. ‘‘కామెడీ క్రైమ్ డ్రామాగా రూపొందిన చిత్రం ‘జడి’. ఈ కథ గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగుతుంది. దిబ్య జ్యోతి ఉదయ సింగ్ గ్రామీణ వాతావరణం, యువత స్నేహాలు, ప్రేమ, సంఘర్షణలను సహజంగా తెరపై ఆవిష్కరించారు. తెలుగు వెర్షన్కు రాకేందు మౌళిపాటలు, మాటలు రాశారు’’ అని మేకర్స్ వెల్లడించారు.