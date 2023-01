ప్రవీణ్‌ సత్తారు దర్శకత్వంలో వరుణ్‌ తేజ్‌ హీరోగా ఓ సినిమా తెరకెక్కుతున్న సంగతి తెలిసిందే. నాగబాబు సమర్పణలో ఎస్‌వీసీసీ పతాకంపై బాపినీడు, బీవీఎస్‌ఎన్‌ ప్రసాద్‌ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్‌ ప్రారంభమై చాలా రోజులు అయినప్పటికీ ఇంతవరకు ఎలాంటి అప్‌డేట్స్‌ ఇవ్వలేదు. తాజాగా వరుణ్‌ తేజ్‌ పుట్టిన రోజు (జనవరి 19) సందర్భంగా గురువారం సినిమా టైటిల్‌తో పాటు వరుణ్‌ తేజ్‌ ఫస్ట్‌ లుక్‌ని విడుదల చేసింది.

ఈ సినిమాకు ‘గాండీవధారి అర్జున’ అనే టైటిల్‌ని ఖరారు చేశారు. లండన్‌ బ్రిడ్జ్‌పై యాక్షన్‌ సన్నివేశానికి సంబంధించిన మోషన్‌ పోస్టర్‌ ద్వారా చిత్ర యూనిట్ ఫస్ట్‌లుక్‌ను విడుదల చేసింది. ఇందులో వరుణ్‌ తేజ్‌ పూర్తిగా కొత్త లుక్‌లో కనిపిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో వరుణ్‌ తేజ్‌ గూడచారి పాత్రలో కనిపించబోతున్నట్లు తెలుస్తుంది.

