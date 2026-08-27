 శుక్రవారం ఓటీటీల్లో సందడి.. ఒక్కరోజే 17 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్ | This Friday Ott Release Movies List Goes viral | Sakshi
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Friday Ott Releases: ఫ్రైడే ఓటీటీల్లో సందడి.. ఒక్కరోజే 17 చిత్రాలు స్ట్రీమింగ్

Aug 27 2026 9:21 PM | Updated on Aug 28 2026 3:09 PM

This Friday Ott Release Movies List Goes viral

చూస్తుండగానే మరో వీకెండ్ వచ్చేస్తోంది. ఈ వారంలో టాక్సిక్ థియేటర్లలో సందడి చేస్తోంది. ఇక ఈ ఫ్రైడే టాలీవుడ్‌లో కికు చిరంజీవి అనే మూవీ థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ సినిమాపై పెద్దగా బజ్ అయితే లేదు. దీంతో పాటు మరికొన్ని డబ్బింగ్ సినిమాలు రిలీజయ్యే ఛాన్స్ ఉంది.

ఇక ఓటీటీల విషయానికొస్తే ఈ శుక్రవారం బోలెడు సినిమాలు స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. ఆలియా భట్ ఆల్ఫా మూవీతో పాటు తెలుగు వెబ్ సిరీస్ ఆకలిరాజ్యం -2026 ఓటీటీల్లో సందడి చేయనుంది. వీటితో పాటు పలు బాలీవుడ్, హాలీవుడ్‌ చిత్రాలతో పాటు డబ్బింగ్ సినిమాలు ఓటీటీ ప్రియులను అలరించనున్నాయి. మరి ఏయే మూవీ ఎక్కడ స్ట్రీమింగ్ కానుందో మీరు కూడా ఓ లుక్కేయండి.


నెట్‌ఫ్లిక్స్

  •  ఆల్ ద ట్రూత్ ఇన్ మై లైస్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - ఆగస్టు 28

  •  న్యూటన్స్ థర్డ్ లా(తెలుగు సినిమా)- ఆగస్టు 28

  •   చుంబక్ (హిందీ సిరీస్) - ఆగస్టు 28

  •   గ్రేవ్ యార్డ్ సీజన్ 3 (టర్కిష్ సిరీస్) - ఆగస్టు 28

  •   ద విస్పర్ మ్యాన్ (ఇంగ్లీష్ మూవీ) - ఆగస్టు 28

  •   ఆల్ఫా (హిందీ మూవీ) - ఆగస్టు 28

  •  గ్రాండ్ థెఫ్ట్ ఆటో యాన్ ఎక్సెండెడ్ లుక్(హాలీవుడ్ సినిమా)- ఆగస్టు 28

  •  మౌస్ ట్రాప్(కొరియన్ సిరీస్)- ఆగస్టు 28

  •  సీక్రెట్ ఉమెన్(హాలీవుడ్ మూవీ)- ఆగస్టు 28

  •  ఫోర్ హ్యాండ్స్- టు సోనాటాస్(హాలీవుడ్ సిరీస్)- ఆగస్టు 29


జియో హాట్‌స్టార్..

  •    పార్ట్ టైమర్స్ (తెలుగు సిరీస్) - ఆగస్టు 28

  •    మైఖేల్ (హిందీ డబ్బింగ్ మూవీ) - ఆగస్టు 29

అమెజాన్ ప్రైమ్

  • బబితా సింగ్ రిపోర్టింగ్ (తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా) - ఆగస్టు 28

  •    బెట్టి లా ఫియా సీజన్ 3 (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - ఆగస్టు 28

సోనీ లివ్

  •    అన్బే డయానా (తెలుగు డబ్బింగ్ చిత్రం) - ఆగస్టు 28

జీ5

  •   బందర్ (హిందీ మూవీ) - ఆగస్టు 28

ఆహా

  •    ఆకలిరాజ్యం 2026 (తెలుగు సిరీస్) - ఆగస్టు 28

ఆపిల్ టీవీ ప్లస్

  •    డార్క్ మేటర్స్ సీజన్ 2 (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - ఆగస్టు 28

లయన్స్ గేట్ ప్లే

  •    హంగ్రీ (ఇంగ్లీష్ సినిమా) - ఆగస్టు 28
     

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