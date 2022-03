ఆస్కార్స్‌ 2022 ఈవెంట్‌ వేదికగా జరిగిన షాకింగ్‌ ఈవెంట్‌ ఇప్పుడు హాట్‌ టాపిక్‌గా మారింది. నటుడు విల్‌ స్మిత్‌, మరో నటుడు క్రిస్‌ రాక్‌ను స్టేజ్‌పైనే ముఖం పగల కొట్టిన ఘటన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో విల్‌ స్మిత్‌కు దక్కిన బెస్ట్‌ యాక్టర్‌ అవార్డును వెనక్కి తీసుకోవాలనే డిమాండ్‌ తెర మీదకు వచ్చింది.

విల్‌ స్మిత్‌.. క్రిస్‌ రాక్‌ చెంప పగలకొట్టిన ఘటన వీడియో సోషల్‌ మీడియాను కుదిపేస్తోంది. ఈ ఇన్సిడెంట్‌ ఈవెంట్‌ లైవ్‌లో టెలికాస్ట్‌ కాలేదు. పైగా ఈ ఘటన తర్వాత ఆస్కార్స్‌ 2022 ఈవెంట్‌ను కాసేపు నిలిపేసినట్లు సమాచారం. అయితే కాసేపటికే ఆ వీడియో మాత్రం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. దీంతో ఇదంతా స్క్రిప్ట్ ప్రకారం జరిగిందో.. లేక నిజంగా జరిగిందో అర్థంకానీ పరిస్థితి ఏర్పడింది.

మరోవైపు ఈ ఈవెంట్‌ వేదికగానే విల్‌ స్మిత్‌ బెస్ట్‌ యాక్టర్‌గా ఆస్కార్‌ ట్రోఫీ అందుకున్నారు.. ఆపై జరిగిన ఘటనకు క్షమాపణలు కూడా చెప్పారు. అయితే అకాడమీ రూల్స్‌ ప్రకారం.. విల్‌ స్మిత్‌ ఆస్కార్‌ను వెనక్కి తీసుకోవాల్సిందేనని కొందరు గళం వినిపిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అకాడమీ స్పందించింది. ‘‘హింస ఏ రూపంలో ఉన్నా అకాడమీ సహించదు. ఈ రాత్రి మా 94వ అకాడమీ అవార్డుల వేడుకలు జరగడం, విజేతల గుర్తింపు దక్కడంపై మేం సంతోషిస్తున్నాము. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వారి సహచరులు, సినీ ప్రేమికుల నుండి ఈ క్షణానికి గుర్తింపు పొందారు (sic)’’ అంటూ ట్వీట్‌ చేసింది అకాడమీ.

The Academy does not condone violence of any form.

Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world.

— The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022