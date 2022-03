Shocking Video In Oscars 2022: నటుడు విల్‌ స్మిత్‌(53)కు ఎట్టకేలకు ఆస్కార్‌ దక్కింది. 94వ ఆస్కార్‌ వేడుకల్లో ‘కింగ్‌ రిచర్డ్‌’ సినిమాకుగానూ బెస్ట్‌ యాక్టర్‌ అవార్డు అందుకున్నాడాయన. అయితే.. ఈవెంట్‌ సందర్భంగా జరిగిన ఓ ఘటన సినీ అభిమానులను షాక్‌కు గురి చేసింది.

ఆస్కార్స్‌ 2022 అవార్డుల ప్రదానం సందర్భంగా.. నటుడు విల్‌ స్మిత్‌, స్టేజ్‌పై మాట్లాడుతున్న అమెరికన్‌ కమెడియన్‌ క్రిస్‌ రాక్‌ చెంప చెల్లుమనిపించాడు. బెస్ట్‌ డాక్యుమెంటరీ ఫీచర్‌కు అవార్డు ఇవ్వడానికి స్టేజ్‌ ఎక్కిన క్రిస్‌.. ఏదో మాట్లాడుతూ విల్‌ స్మిత్‌ భార్య, నటి జాడా పింకెట్‌ స్మిత్‌ మీద జోక్‌ పేల్చాడు. అనారోగ్యంతో ఆమె గుండు చేయించుకుని ఉండగా.. ఆమె లుక్‌ మీద క్రిస్‌ జోక్‌ వేశాడు. దీంతో అప్పటిదాకా నవ్వుతూ కనిపించిన విల్‌ స్మిత్‌ ఒక్కసారిగా ఉగ్రుడయ్యాడు. స్టేజ్‌ మీదకు సీరియస్‌గా నడ్చుకుంటూ వెళ్లిన స్మిత్‌.. క్రిస్‌ దవడ పగలకొట్టాడు. ఆ మరుక్షణమే కిందికి దిగి కుర్చీలో కూర్చున్నాడు. క్రిస్‌ వెకిలిగా ఏదో వివరణ ఇవ్వబోతుండగా.. అభ్యంతరకరమైన పదంతో నోరు మూయమంటూ క్రిస్‌కు సూచించాడు విల్‌ స్మిత్‌.

