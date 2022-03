Academy Will Take Action Against Will Smith Slap In Oscars: 92వ అకాడమీ అవార్డుల (ఆస్కార్‌) ప్రదానోత్సవంలో జరిగిన చెంపదెబ్బ ఘటన ప్రపంచాన్ని షాక్‌కు గురి చేసింది. ఈ విషయంపై పలువురు సెలబ్రిటీలు స్పందిస్తూ వారి అభిప్రాయం చెబుతున్నారు. ఇప్పుడు ఈ టాపిక్‌ హాట్‌ టాపిక్‌గా చర్చనీయాంశమైంది. అమెరికన్‌ కమెడియన్‌ క్రిస్‌ రాక్‌పై ఆస్కార్‌ విన్నర్‌, స్టార్‌ హీరో విల్‌ స్మిత్‌ చేయిచేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ విషయంలో విల్‌ స్మిత్‌పై ఆస్కార్‌ అకాడమీ తీవ్ర అసంతృప్తి, ఆగ్రహంతో ఉన్నట్లు సమాచారం. త్వరలోనే విల్‌ స్మిత్‌పై చర్యలు తీసుకునే అవాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

అకాడమీ ఆఫ్‌ మోషన్‌ పిక్చర్‌ ఆర్ట్స్‌ అండ్ సైన్సెస్‌ (ఏఎమ్‌పీఏఎస్‌) అధ్యక్షుడు డేవిడ్‌ రూబిన్‌ అకాడమీ సభ్యులకు తాజాగా ఓ లేఖ పంపారు. విల్‌ చేయి చేసుకోవడంపై అకాడమీ తగిన చర్యలు తీసుకుంటుందని భావిస్తున్నట్లు అందులో తెలిపారు. 2021 సినీ రంగంలో అద్భుతమైన ప్రతిభ కనబర్చిన అనేక మంది వ్యక్తులను సత్కరించేందుకుగానూ ఆదివారం 94వ ఆస్కార్‌ వేడుకలు నిర్వహించాం. కానీ ఇలాంటి వేదికపై ఓ నామినీ ఆమోదయోగ్యం కానీ, హానికరమైన ప్రవర్తనతో మేము కలత చెందాం. విల్‌ స్మిత్‌ చేయి చేసుకోవడాన్ని మేము ఖండిస్తున్నాం. విల్‌ హద్దు మీరి ప్రవర్తించారు. నియమనింబంధనల్లో భాగంగా అకాడమీ గవర్నర్ల బోర్డు విల్‌ స్మిత్‌పై తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి. అని అధ్యక్షుడు డేవిడ్‌ ఆ లేఖలో పేర్కొన్నారు.



VIA JAPANESE TELEVISION: The uncensored exchange between Will Smith and Chris Rock pic.twitter.com/j0Z184ZyXa — Timothy Burke (@bubbaprog) March 28, 2022

