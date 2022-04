Will Smith Fast And Loose On Hold After Slapping Chris Rock Oscars 2022: ఆస్కార్‌ వేదికగా చెంపదెబ్బ కొట్టిన హాలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరో విల్‌ స్మిత్‌కు టైం సరిగా లేనట్లే ఉంది. తన భార్య జాడా పింకెట్‌ అనారోగ్యంపై ప్రముఖ అమెరికన్‌ కమెడియన్‌ క్రిస్‌ రాక్‌ జోక్‌ వేశాడన్న కారణంతో విల్‌ అతని చెంపచెల్లుమనించిన సంగతి తెలిసిందే. ఆస్కార్‌ అందుకంటూ ఈ సంఘటనపై అకాడమీ నిర్వాహకులకు, నామినీలకు క్షమాపణలు కూడా చెప్పాడు విల్‌ స్మిత్‌. అనంతరం సోషల్‌ మీడియా వేదికగా క్రిస్‌ రాక్‌ను కూడా క్షమించమని కోరాడు. దీంతో ఈ వివాదం సద్దుమణగకుండా విల్‌ స్మిత్‌ రాజీనామా చేసేదాకా వెళ్లింది. హాలీవుడ్‌ ఫిల్మ్‌ అకాడమీకి విల్‌ స్మిత్ రాజీనామా చేస్తూ బోర్డు తీసుకునే ఏ చర్యలకైనా సిద్ధమే అని కూడా తెలిపాడు.

చదవండి: చెంపదెబ్బ ఎఫెక్ట్‌.. విల్ స్మిత్‌ రాజీనామా..

ఇదిలా ఉంటే ఈ చెంపదెబ్బ వ్యవహారం విల్‌ స్మిత్‌ క్రమశిక్షణ చర్యల పరంగా కాకుండా తన సినీ కెరీర్‌పై కూడా ప్రభావం చూపిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. విల్‌ హీరోగా రాబోయే చిత్రం 'ఫాస్ట్‌ అండ్‌ లూజ్‌'. ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్న ప్రముఖ ఓటీటీ దిగ్గజం నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ ప్రస్తుతం ఆ మూవీని హోల్డ్‌లో ఉంచినట్లు సమాచారం. ఈ ఆస్కార్‌ సంఘటనకు కొన్ని వారాల ముందు డైరెక్టర్‌ డేవిడ్ లీచ్ రియాన్ గోస్లింగ్‌ ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి తప్పుకున్నారు. ఆయన ఈ చిత్రాన్ని వదిలి 'ఫాల్‌ గాయ్‌' సినిమాను డైరెక్ట్‌ చేయనున్నాడని వినికిడి. ఇక ఇప్పుడు నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్‌ నుంచి తప్పుకోవాలని చూస్తోందట. దీనంతటికి కారణం క్రిస్‌రాక్‌పై విల్‌ చేయిచేసుకోవడమే అని హాలీవుడ్‌లో ప్రచారం జరుగుతోంది.

చదవండి: వీడియోతో దొరికిపోయిన విల్‌ స్మిత్‌.. ఇప్పుడేం​ అంటాడో మరి?

అయితే 'ఫాస్ట్‌ అండ్‌ లూజ్‌' హోల్డ్‌లో ఉన్నప్పటికీ విల్ స్మిత్‌ చేతిలో ఎమాన్సిపేషన్‌, యాపిల్‌ టీవీ ప్లస్‌ ప్రాజెక్ట్స్‌ ఉన్నాయి. అలాగే 'బ్యాడ్‌ బాయ్స్ 4' కోసం చర్చలు జరుపుతున్నప్పటికీ, ఆస్కార్ వ్యవహారంతో ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను కూడా సోనీ హోల్డ్‌లో ఉంచినట్లు సమాచారం.

చదవండి: ఆస్కార్‌ విన్నర్‌ విల్‌ స్మిత్‌ భార్యకు ఉన్న వ్యాధి లక్షణాలు ఇవే..