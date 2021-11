సాక్షి,ముంబై: వివాదాస్పద హీరోయిన్‌ కంగ‌నా ర‌నౌత్‌ సంచలన వ్యాఖ్యలతో మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. 1947లో స్వాతంత్ర్యం రాలేదు అది బిక్షమాత్రమే. కాంగ్రెస్‌ హయాంలో బ్రిటీష్‌ పాలన కొనసాగిందనీ, 2014లో దేశానికి నిజమైన స్వాతంత్ర్యం వ‌చ్చిందని పేర్కొంది. దీంతో వివాదం చెలరేగింది. ప్రస్తుతం కంగనా వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్‌ అవుతోంది.

దేశం కోసం త్యాగాలు చేసిన వారిని అవమానించడం దారుణం అంటూ నెటిజన్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా బీజేపీ ఎంపీ వరుణ్‌ గాంధీ కంగనా రనౌత్‌పై మండిపడ్డారు. రైతు ఉద్యమంపై ఇప్పటికే బీజేపీ ప్రభుత్వంపైవిమర్శలు చేస్తున్న వరుణ్‌ గాంధీ తాజాగా కంగనా వ్యాఖ్యలపై ధ్వజమెత్తారు. పిచ్చా లేక దేశద్రోహమా అంటూ సోషల్‌ మీడియాలో విరుచుకు ప‌డ్డారు. కాంగ్రెస్ పాలన బ్రిటీష్ పాలన పొడిగింపు అని, 2014లో దేశం నిజమైన స్వాతంత్ర్యం' పొందింది అంటూ 2014లో దేశంలో బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చిన అంశాన్ని గుర్తు చేయడాన్ని తప్పుబట్టారు. నిన్న మొన్నటిదాకా జాతిపిత మ‌హాత్మాగాంధీ త్యాగాల‌ను అవ‌మానించడమే కాకుండా, గాంధీజీని హత్యచేసిన గాడ్సేను పొగిడారు. ఇపుడు స్వాతంత్ర్య స‌మ‌ర‌యోధులు మంగ‌ళ్ పాండే, రాణి ల‌క్ష్మీభాయి, భ‌గ‌త్ సింగ్, చంద్రశేఖర్‌ ఆజాద్, నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్‌ లాంటి లక్షలాది మంది వీరులను అగౌర‌వ పర్చడం స‌రికాదని వరుణ్‌ గాంధీ ట్వీట్‌ చేశారు.

How Dare she insult Our Martyrs like this ..

What a SHAMEFUL COMMENT ‼️

Just PATHETIC ‼️‼️ pic.twitter.com/sF59i7Or2e

— Aarti (@aartic02) November 10, 2021