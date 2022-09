మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి నటించిన తాజా చిత్రం గాడ్‌ ఫాదర్‌. మోహన్‌ రాజా దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో సల్మాన్‌ ఖాన్‌ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. అక్టోబర్‌ 5న ఈ సినిమాను విడుదల చేయనున్నారు. రిలీజ్‌ డేట్‌ దగ్గర పడుతుండటంతో ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా ఇటీవలె మేకర్స్‌ తార్ మార్ టక్కర్ మార్ అనే సాంగ్‌ను విడుదల చేసిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన డైరెక్టర్‌ మోహన్‌ రాజా మరో అప్‌డేట్‌ను వదిలారు.

ఈ సినిమా సెన్సార్‌ను పూర్తి చేసుకొని యూ/ఏ సర్టిఫికెట్ సొంతం చేసుకుంది అని తెలిపారు. అంతేకాకుండా సెన్సార్‌ సభ్యుల నుంచి ఈ సినిమాకు మంచి స్పందన వచ్చిందని తెలిపారు. మరి ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ఎలాంటి మ్యాజిక్‌ చేయనుందన్నది చూడాల్సి ఉంది.



It’s a Clean U/A with an amazing appreciation from the Censor authorities

Waiting for the audience blessing on #GodFatherOnOct5th

