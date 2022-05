Prabhu Deva Choreography In Chiranjeevi Godfather Movie: కొరటాల శివ డైరెక్షన్​లో మెగాస్టార్​ చిరంజీవి నటించిన ఆచార్య చిత్రం ఏప్రిల్​ 29న విడుదలై థియేటర్లలో సందడి చేస్తోంది. చిరంజీవి చేతిలో ప్రస్తుతం భోళా శంకర్​, గాడ్ ఫాదర్​, మెగా 154 చిత్రాలు ఉన్న విషయం తెలిసిందే. అయితే మోహన్​ రాజా దర్శకత్వం వహిస్తున్న గాడ్​ ఫాదర్​ మూవీ నుంచి క్రేజీ అప్​డేట్​ వచ్చింది. మంగళవారం (మే 3) రంజాన్​ పర్వదినం సందర్భంగా ఈ అప్​డేట్ ఇచ్చారు. ఈ మూవీలో మెగాస్టార్​ చిరంజీవి, బాలీవుడ్​ భాయిజాన్​ సల్మాన్​ ఖాన్​ కలిసి స్టెప్పులేయనున్నారని మ్యూజిక్​ డైరక్టర్​ తమన్​ ఇదివరకే తెలిపాడు.

దీనికి సంబంధించిన తాజా అప్​డేట్​ను ప్రకటించాడు తమన్. చిరు-సల్మాన్​ కలిసి డ్యాన్స్ చేయనున్న సాంగ్​ను ఇండియన్​ మైఖేల్ డ్యాన్సర్​గా పేరొందిన ప్రభుదేవా కొరియోగ్రఫీ అందించనున్నారు. ఇదివరకు అనేక చిరంజీవి చిత్రాలకు ప్రభుదేవా కొరియోగ్రఫీ అందించిన విషయం తెలిసిందే. ఇక చిరంజీవి-సల్మాన్ ఖాన్​ కలిసి చిందేయడం, దీనికి తమన్​ సంగీతం అందించడంతోపాటు ప్రభుదేవా కొరియోగ్రఫీ యాడ్​ కావడంతో ఈ సాంగ్​ ఏ రేంజ్​లో ఉంటుందో అని అభిమానులు ఊహించుకుంటున్నారు. ఈ పాట సిల్వర్​ స్క్రీన్​పై ఎలాంటి మేజిక్​ చేస్తుందో చూడాలి.

