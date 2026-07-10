పన్నెండు గంటలు వర్షంలో...

చిరంజీవి హీరోగా బాబీ దర్శకత్వంలో వెంకట్ కె. నారాయణ నిర్మిస్తున్న చిత్రం ‘మెగా 158’ (వర్కింగ్ టైటిల్). ఈ సినిమా షూటింగ్ హైదరాబాద్లో జరుగుతోంది. ఈ షెడ్యూల్లో భాగంగా స్టంట్ మాస్టర్స్ రామ్–లక్ష్మణ్ ఆధ్వర్యంలో వర్షం నేపథ్యంలో ఓ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ తెరకెక్కించారు.
‘‘వర్షంలో తెరకెక్కించిన ఈ ఫైట్ చిరంజీవి కెరీర్లో అత్యంత భారీ యాక్షన్ సన్నివేశాల్లో ఒకటిగా నిలుస్తుంది. బుధవారం ఉదయం 9 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకూ ఈ షెడ్యూల్ చిత్రీకరించాం. మధ్యలో గంట లంచ్ బ్రేక్ తీసుకున్న చిరంజీవి మిగతా 12 గంటల పాటు వర్షంలోనే తడుస్తూ ఏకధాటిగా షూటింగ్ చేశారు’’ అని చిత్రబృందం తెలిపింది.