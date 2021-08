మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి బ‌ర్త్ డే(ఆగస్ట్‌ 22) సంద‌ర్భంగా వరుస సర్‌ప్రైజ్‌లతో అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్నారు మెగాస్టార్‌. ఆయన నటిస్తున్న సినిమాలకు సంబంధించి వరుస అప్‌డేట్స్‌తో ఫ్యాన్స్‌ తెగ సంబరంలో మునిగిపోయారు. ప్రస్తుతం చిరంజీవి బాబీ డైరెక్షన్‌లో ఓ సినిమా చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా ఈ చితత్రానికి సంబంధించిన పోస్టర్‌ను చిత్ర బృందం రిలీజ్‌ చేసింది.

'పూనకాలు లోడింగ్‌..త్వరలోనే షూటింగ్‌ ప్రారంభం' అంటూ క్రేజీ అప్‌డేట్‌ ఇచ్చింది. చిరు లుక్‌ని రివీల​ చేయకపోయినా పోస్టర్‌ని బట్టి ఇది ఊర మాస్‌గా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించనున్నట్లు తెలుస్తుంది. 154వ చిత్రంగా వస్తున్న ఈ సినిమాకు ‘వాల్తేర్ వీరయ్య’ అనే టైటిల్‌ను పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ సినిమాలో చిరంజీవి సరసన సోనాక్షి సిన్హా పేరును పరిశీలిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో చాలా యేళ్ల తర్వాత చిరంజీవి తండ్రీ-కొడుకులుగా ద్విపాత్రాభినయం చేయనున్నట్టు సమాచారం.మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ ఈ సినిమాను నిర్మించనుండగా, దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ సంగీతం అందించనున్నారు.

Make way for OG Mass Monster, Box Office ka Gangster, one and only MEGASTAR 😎#Mega154 filming begins soon ⚡#PoonakaaluLoading 💥#HBDMegastarChiranjeevi 💖

Megastar @KChiruTweets @dirbobby @ThisIsDSP 🔥 pic.twitter.com/2Be2bEb4WI

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) August 22, 2021