బాలీవుడ్‌లో తీవ్ర విషాదం చోటు చేసుకుంది. ప్రముఖ దర్శకనటుడు సతీష్‌ కౌశిక్‌(67) హఠాన్మరణం చెందారు. ఈ విషయాన్ని మరో సీనియర్‌ నటుడు అనుపమ్‌ ఖేర్‌ ట్వీట్‌ ద్వారా ధృవీకరించారు.

తమది 45 ఏళ్ల స్నేహమని, ఇకపై సతీష్‌ లేకుండా జీవితంలో ముందుకు సాగడాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోతున్నానంటూ ట్విటర్‌ ద్వారా విచారం వ్యక్తం చేశారు అనుపమ్‌ ఖేర్‌. మరోవైపు నటి కంగనా రనౌత్‌తోపాటు ఇతర బాలీవుడ్‌ ప్రముఖులు సైతం సతీష్‌ హఠాన్మరణంపై విచారం, సోషల్‌ మీడియా ద్వారా సంతాపాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సతీష్‌ కౌశిక్‌ తన నివాసంలోనే కన్నుమూసినట్లు తెలుస్తోంది. ఆయన మృతికి గల కారణాలు తెలియాల్సి ఉంది.

जानता हूँ “मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है!” पर ये बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त #SatishKaushik के बारे में लिखूँगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था।45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्णविराम !! Life will NEVER be the same without you SATISH ! ओम् शांति! 💔💔💔 pic.twitter.com/WC5Yutwvqc

— Anupam Kher (@AnupamPKher) March 8, 2023