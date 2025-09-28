గ్లామర్ ఒలకబోస్తున్న ట్రెండింగ్ బ్యూటీ భాగ్యశ్రీ
అందచందాలతో మాయ చేస్తున్న సమంత
చీరలో మెరిసిపోతున్న 'మిరాయ్' రితికా నాయక్
బీచ్ ఒడ్డున చిన్న పిల్లలా సంయుక్త ఎంజాయ్
ఫ్రెండ్ సీమంతంలో హీరోయిన్ అను ఇమ్మాన్యుయేల్
ఎర్ర చీరలో అందగత్తెలా నటి సోనియా సింగ్
Sep 28 2025 6:26 PM | Updated on Sep 28 2025 6:26 PM
గ్లామర్ ఒలకబోస్తున్న ట్రెండింగ్ బ్యూటీ భాగ్యశ్రీ
అందచందాలతో మాయ చేస్తున్న సమంత
చీరలో మెరిసిపోతున్న 'మిరాయ్' రితికా నాయక్
బీచ్ ఒడ్డున చిన్న పిల్లలా సంయుక్త ఎంజాయ్
ఫ్రెండ్ సీమంతంలో హీరోయిన్ అను ఇమ్మాన్యుయేల్
ఎర్ర చీరలో అందగత్తెలా నటి సోనియా సింగ్